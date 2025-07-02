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ثقافة وفنون

‏غدًا.. موعد صدور "ضريبة البعد" ألبوم أصالة الجديد إنتاج روتانا

أصالة، فيتو
أصالة، فيتو

‏تطلق الفنانة السورية أصالة نصري، غدا الخميس، أحدث ألبوماتها الغنائية الذي يحمل اسم  “ضريبة البعد”، من إنتاج شركة روتانا للصوتيات.

تفاصيل ألبوم أصالة 

أصالة، تعاونت في ألبومها الجديد ضريبة البٌعد، مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، ومنهم: الفنان تامر عاشور، الشاعرة منة عدلي القيعي، الشاعر أحمد المالكي، الشاعر محمود عليم، الملحن كلازا، مصطفى حدوتة، الملحن مصطفى العسال، الشاعر محمد عبد المجيد، عمرو الشاذلي، إسلام الجريني، جابر جمال، أحمد حسن رؤول، ناصر الجيل، الملحن علي أباظة، ومحمد الشرنوبي.

 

ألبوم ضريبة البُعد، يتضمن 15 أغنية متنوعة، تعاونت فيها أصالة مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين من مدارس فنية مختلفة، وهي: أغنية كلام فارغ، من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان تامر عاشور، وأغنية حوسة إيه، من كلمات منة القيعي، وألحان عطار.

أما أغنية الند بالند، من كلمات مصطفى حدوتة، ألحان إيهاب عبد الواحد، وأغنية عندي اكتفاء، من كلمات مصطفى حدوتة، ألحان إيهاب عبد الواحد، وأغنية ماوحشتكش، من كلمات عليم، ألحان عمرو الشاذلي.

 

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