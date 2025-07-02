الأربعاء 02 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

منى الشاذلي تعرض صورًا نادرة من حياة أم كلثوم غدًا

حسن عبد الموجود مؤلف
حسن عبد الموجود مؤلف كتاب أم كلثوم

تعرض الإعلامية منى الشاذلي صورًا نادرة من مسيرة كوكب الشرق أم كلثوم خلال حلقة يوم غد الخميس من حلقات برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة "ON".


وتستضيف منى الشاذلي في الحلقة الكاتب الصحفي حسن عبدالموجود مؤلف كتاب "أم كلثوم.. من الميلاد إلى الأسطورة" والذي يرصد من خلال كتابه رحلة صعود "الست" في عالم الغناء والطرب، ويتطرق إلى حكايات جديدة في مسيرة كوكب الشرق.

 

كواليس إعداد الكتاب

 

ويتحدث عبدالموجود خلال الحلقة عن كواليس اعداد الكتاب وكيف حصل على مجموعة من الصور النادرة لأم كلثوم من أرشيف كبار المصورين ليضمها في كتابه بالتعاون مع دار النشر التي كانت حريصة على إخراج كتاب الست بأفضل طريقة ممكنة.

كما يتحدث عبدالموجود عن فكرة تقسيم الكتاب إلى 50 حكاية تضمنت حكايات عن منديل الست ومرضها وطقوسها قبل الصعود الى المسرح، ويتطرق إلى المراجع التي اعتمد عليها خلال رحلة إعداد الكتاب.

وكذلك يتحدث عبدالموجود عن كواليس "القلب يعشق كل جميل" آخر أغنية غنتها أم كلثوم على المسرح قبل رحيلها.

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