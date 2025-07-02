الأربعاء 02 يوليو 2025
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محافظات

محافظ القليوبية يعتمد تنسيق قبول الصف الأول الثانوي العام

اعتماد التنسيق بالقليوبية،
اعتماد التنسيق بالقليوبية، فيتو

اعتمد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، تنسيق القبول للصف الأول الثانوي العام على مستوى مدارس المحافظة للعام الدراسي 2025-2026، حيث تم تحديد مجموع 220 درجة كحد أدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام للطلاب الحاصلين على الإعدادية من مدرسة خاصة أو مدرسة رسمي لغات ويرغبون التقدم لمدارس ثانوية رسمية يتم قبولهم وفق شروط التنسيق ومحل سكنهم، ويستثني الطالب الحاصل على مجموع 276 درجة فأكثر من التوزيع الجغرافي.

 

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وأكد محافظ القليوبية أن القيادة السياسية والدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بالعملية التعليمية والنهوض بالتعليم ودعم المؤسسات التعليمية خاصة في ظل الجهود المبذولة لبناء المواطن وتعظيم دور المدرسة، مطالبًا كافة العاملين بالمنظومة التعليمية من معلمين وطلاب ببذل المزيد من الجهد والتفوق لتحقيق أعلى النتائج.

كما وجه المحافظ، وكيل الوزارة بضرورة الالتزام بالقرارات الصادرة وضمان سير عملية التنسيق بكل شفافية وعدالة، مشددًا على أهمية تيسير الإجراءات أمام أولياء الأمور والطلاب لضمان تسجيلهم بسهولة وسرعة، مع توفير كافة المعلومات المطلوبة للطلاب وأولياء الأمور حول عملية التنسيق.

وأكد أهمية مراعاة جودة التعليم والاهتمام بتوزيع الطلاب بشكل متوازن بين المدارس.
من جانبه، أشار مصطفى عبده طه وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إلى أن عدد فصول الصف الأول الثانوي المتاحة بالمدارس الرسمية للعام الدراسي الجديد هى 902 فصل على مستوى المحافظة، لافتًا إلى أن عدد الطلاب الناجحين بالشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024-2025 هم 89496 طالبًا وطالبة. 

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محافظ القليوبية وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية وكيل وزارة التربية والتعليم

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