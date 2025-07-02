الأربعاء 02 يوليو 2025
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حوادث

عمرها 11 عاما، استجواب والدة صغيرة وضعت طفلا في مستشفى الوراق

التحقيق في الواقعة
التحقيق في الواقعة

تستجوب جهات التحقيق والدة وخالة طفلة عمرها 11 سنة، ووضعت مولودة في أحد المستشفيات في الوراق

وخلال التحقيقات أقرت والدة الطفلة أن الطفلة حملت من شقيقها “أ.م”، 19 سنة، عامل وتم القبض عليه.

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، والاستعلام عن الحالة الصحية للصغير تمهيدا لسماع أقوالها، والاستماع لأقوال شهود العيان. 

صغيرة تضع طفلها في الوراق

تلقى مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، اللواء هاني شعراوي، إخطارًا من رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، المقدم محمد طارق، مفاده وصول طفلة “ر.م”، 11 سنة، لأحد المستشفيات تعاني من آلام الوضع ووضعت طفلة مكتملة النمو وفي حالة صحية مستقرة.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وألقت الشرطة القبض على والدتها وخالتها المرافقتين لها. 

 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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الوراق قسم شرطة الوراق أمن الجيزة

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