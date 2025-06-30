المهرجان القومي للمسرح يكشف موعد انعقاد دورته الـ 18

تنطلق فعاليات الدورة الثامنة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض في الفترة من 20 يوليو وحتى 6 أغسطس 2025، ويُقام حفل الافتتاح والختام على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور نخبة من نجوم المسرح والفن والثقافة.

الدورة 18 من المهرجان القومي للمسرح

وتُقام هذه الدورة تحت شعار "المهرجان القومي للمسرح في كل مصر"، تأكيدًا على سعي المهرجان للوصول بالفن المسرحي إلى كافة ربوع الوطن، وتعزيز العدالة الثقافية من خلال الانفتاح على محافظات مصر المختلفة، عبر عروض تمثل قطاعات المسرح الرسمية والمستقلة والجامعية والخاصة.

ويُدير هذه الدورة الدكتور عادل عبده، الذي صرّح بأن المهرجان هذا العام يُواصل أداء دوره الحيوي في ربط المسرح بجمهوره في كل المحافظات، وتوسيع نطاق المشاركة الفنية والجماهيرية بما يُعزِّز من أثر المسرح في الحياة الثقافية للمجتمع المصري.

المهرجان القومي للمسرح المصري

ويُعد المهرجان القومي للمسرح المصري أحد أبرز الفعاليات الثقافية التي تُنظمها وزارة الثقافة، ويهدف منذ انطلاقه عام 2006 إلى دعم وتطوير الحركة المسرحية المصرية، والاحتفاء بالإبداع المسرحي بكافة أشكاله واتجاهاته، وهو مهرجان تنافسي يعرض مختارات من العروض المسرحية التي قُدّمت خلال العام في مختلف أرجاء مصر.

ومنذ انطلاقه، أصبح المهرجان منصة لتكريم الرواد والمبدعين، وخلق حوار فني بين الأجيال، وإبراز الطاقات الجديدة في مجالات التأليف، والإخراج، والتمثيل، والسينوغرافيا.

كما يقدّم في كل دورة برنامجًا ثقافيًّا وفنيًّا متنوعًا يشمل العروض المسرحية، والندوات الفكرية، والورش الفنية، بالإضافة إلى تكريم رموز المسرح المصري الذين أثروا الساحة الفنية بعطائهم وإبداعهم.

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