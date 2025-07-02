قرار قضائي بشأن عامل تسبب في مصرع شقيقه وألقى جثته للكلاب الضالة بالصف

تجري نيابة الصف تحقيقات موسعة بشأن تخلص عامل صرف صحي من جثمان شقيقه بعد وفاته صعقا بالكهرباء أثناء العمل، بإلقائها في منطقة صحراوية تنتشر بها الكلاب الضالة.

وأمرت النيابة باحتجاز المتهم 24 ساعة على ذمة التحريات.

وتستمتع جهات التحقيق لأقوال الشهود، وكلفت بإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة.

العثور على جثمان ملقى بالصف

تلقى مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، اللواء هاني شعراوي، إخطارًا من مفتش مباحث الصف العقيد محمد العشري، مفاده تلقي رئيس مباحث قسم شرطة الصف، المقدم أحمد السويركي، بلاغًا من الأهالي بوجود جثة ملقاة في منطقة خالية بقرية عرب الحصار بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وعثرت على جثمان شاب في العشرينات من العمر، ولا يحمل أي أوراق ثبوتية.

وبإجراء التحريات تبين أن المتوفى يدعى “ع.م” 22 عاما، عامل صرف صحي، وكان برفقة شقيقه “ع.م” 37 عاما، يعملان داخل غرفة صرف صحي، وأثناء عملهما تعرض المتوفى لصعق كهربائي فحمله شقيقه بمساعدة الأهالي لمنزله، لكنه توفى قبل الوصول لمحل سكنه.

وأضافت التحريات، أن شقيق المتوفى ألقى الجثمان في منطقة صحراوية تنتشر بها الكلاب الضالة، كما ألقى هاتفه وملابسه من القطار أثناء سفره لبلدته، خوفا من المساءلة القانونية.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب واقعة إلقاء الجثمان في الصحراء خشية مساءلته قانونيا، لكونه هو من أوصل كابل الكهرباء الذي تسبب في وفاة شقيقه.

وتولت النيابة التحقيق، وأصدرت القرار السابق.

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