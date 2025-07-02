أعلن الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، عن بدء تلقي تظلمات الطلاب على نتائج الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024 /2025، اعتبارًا من يوم السبت القادم الموافق 5 يوليو 2025، ولمدة 15 يومًا متواصلة.

بدء تلقي تظلمات الطلاب على نتائج الشهادة الإعدادية بسوهاج السبت المقبل

وأكد وكيل الوزارة ضرورة التعامل بدقة أثناء فحص جميع التظلمات المقدمة في مختلف المواد، لضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا بعدالة وشفافية، تنفيذًا لفلسفة الوزارة في إقرار الحق وتصحيح أي أخطاء قد تحدث خلال التصحيح أو الرصد.

كما شدد الدكتور محمد السيد حرص المديرية الكامل على مصلحة الطلاب، والتزامها بتطبيق العدالة والشفافية في جميع الإجراءات المتعلقة بالتظلمات.

من جانبه، أوضح صفوت الخبيري، رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية العامة بسوهاج، أنه سيتم تنفيذ التعليمات الوزارية الصادرة بشأن التظلمات بكل دقة، والتي تضمنت:

ويُسمح للطالب وولي أمره فقط بدخول غرفة المراجعة يوم الاطلاع، مع عدم السماح بدخول أي أشخاص آخرين.

ويُمنع نهائيًا إدخال الهواتف المحمولة إلى غرفة المراجعة، ويجب تسليمها لمسؤول الأمن خارج الغرفة.

وتبلغ رسوم التظلم للمادة الواحدة 35 جنيهًا مصريًا، تُسدّد للأستاذ المعاون المالي.

وتبدأ أعمال فحص التظلمات يوميًا من الساعة الخامسة عصرًا وحتى التاسعة مساءً.

ويُرجى من أولياء الأمور الالتزام بالمواعيد المحددة للاطلاع، لضمان تنظيم العمل وتجنّب التزاحم، وتيسير الإجراءات على الجميع.

الأوراق المطلوبة للتظلم:

صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

صورة من رقم جلوس الطالب.

إيصال سداد رسوم التظلم.

سحب طلب التظلم وملء البيانات المطلوبة، ثم تقديم جميع المستندات إلى عضو الكنترول لتحديد موعد الاطلاع.

ومادة الجبر تعتبر مادة مستقلة عن مادة الهندسة في التظلمات

ويُمنع اصطحاب أي معلم أثناء الاطلاع على أوراق الإجابة.

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