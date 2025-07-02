استجابة للأهالي، محافظ سوهاج يقرر وقف خط السيب النهائي للمصرف الزراعي بمركز المنشاة

في استجابة سريعة لمطلب أهالي قرية الدناقلة التابعة لمركز المنشاة، قرر اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، وقف صرف مياه الصرف الصحي عبر خط السيب النهائي لمحطة المعالجة بالقرية على المصرف الزراعي، وذلك لحين تشغيل المحطة بكامل طاقتها وعمل المعالجة الثلاثية ثم إعادة صرفها على المصرف، مؤكدًا حرص المحافظة على الاستماع إلى المواطنين وتلبية احتياجاته بما يحقق الصالح العام، ويحقق أعلى معدلات الأمان الصحي والبيئي.

محافظ سوهاج يقرر وقف خط السيب النهائي للمصرف الزراعي بمركز المنشاة

وفي هذا الإطار، ترأس اللواء أحمد السايس سكرتير عام المحافظة، اجتماعًا موسعًا بحضور عدد من القيادات التنفيذية والفنية المعنية لبحث الحلول الفنية العاجلة لمشكلة تصريف مياه الصرف الصحي بالدناقلة، والعمل على تذليل كافة المعوقات لضمان انتظام التشغيل وتقديم الخدمة بالشكل الأمثل.

شارك في الاجتماع كل من: المهندس محمد صلاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، والمهندس أحمد حسن رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، والمهندس محمد طايع وكيل وزارة الري، ومحمد عيسى مدير فرع جهاز شئون البيئة.

السكرتير العام يترأس اجتماع الحلول الفنية لتصريف مياه الصرف الصحي بالدناقلة

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على وقف صرف خط السيب النهائي للمصرف الزراعي، مع دخول مياه الصرف الصحي – بقدرة 3500 متر مكعب – إلى حوض المعالجة بالمحطة، وتتحمل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي التكاليف اللازمة لتشغيل المحطة لحين الوصول إلى السعة التصميمية المطلوبة البالغة 6000 م³، حيث لا تزال الكمية الواردة للمحطة حتى الآن في حدود 3000 م³ فقط، وهي غير كافية لتشغيلها بكفاءة.

اعتماد تسليم محطتين جديدتين للصرف الصحي بالمنشاة

وأكد السكرتير العام خلال الاجتماع أهمية الإسراع في ربط المنازل بشبكة الصرف الصحي من خلال الاشتراك الرسمي في الخدمة، مشددًا على أن تعاون المواطنين يعد محورًا أساسيًا في نجاح المشروع وتحقيق الاستفادة القصوى من محطات المعالجة القائمة، وفي حالة عدم الاشتراك سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية وقطع المرافق.

وفي ختام الاجتماع، تم اعتماد محاضر تسليم محطتين جديدتين للصرف الصحي بمركز المنشاة، وهما: محطة صرف صحي السماكين، ومحطة صرف صحي المنشاة رقم (2)، ويأتي ذلك في إطار الخطة المتكاملة التي تنفذها محافظة سوهاج للارتقاء بالبنية التحتية، وتحسين مستوى خدمات الصرف الصحي المقدمة للمواطنين في مختلف قرى ومدن المحافظة.

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