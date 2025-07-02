السيسي يهنئ بيلاروس والكونغو الديمقراطية بيوم الاستقلال والعيد القومي

بعث الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة إلى الرئيس ألكسندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروس، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

وأوفد الرئيس السيسي، الأمين برئاسة الجمهورية محمد عاطف عبد الحميد، إلى سفارة جمهورية بيلاروس بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

كما بعث رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس فيليكس أنطوان تشيسيكيدي تشيلومبو رئيس جهورية الكونغو الديمقراطية بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي.

وأوفد الرئيس السيسى، الأمين برئاسة الجمهورية عبد العزيز الشريف إلى سفارة جمهورية الكونغو الديمقراطية بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.



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