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محافظات

بسبب ارتفاع الأمواج، رفع الرايات الصفراء بالقطاعين الشرقي والغربي في الإسكندرية

رفع الرايات الصفراء
رفع الرايات الصفراء بالقطاعين الشرقي والغربي في الإسكندرية

شهدت شواطئ محافظة الإسكندرية إقبالًا متوسطا،  حيث توافد المواطنون للاستمتاع بالأجواء المعتدلة وطقس المدينة الساحلية على الرغم من التنويه عن اضطرابات شديدة في حالة البحر، مع ارتفاع  في الأمواج ونشاط عاصف للرياح، ما استدعى رفع رايات الصفراء  على الشواطئ وفقًا لتقييم الحالة. 

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية  الشواطئ بالقطاع الشرقي والقطاع الغربي رفع الرايات الصفراء بينما الشواطئ التى اكتملت بها حاجز الأمواج رفعت الراية الخضراء. 

وانتشر مفتشو الإدارة على امتداد الشواطئ في القطاعين الشرقي والغربي، وخلال جولتهم الميدانية، استفسروا من الرواد عن قيمة تذاكر الدخول والتأكد من مطابقة عدد الرواد لعدد التذاكر الصادرة، وذلك لضمان الالتزام بالأسعار الرسمية ومنع أي تجاوزات، مثل دفع الإكراميات.

كما تم التأكد من مجانية استخدام دورات المياه ووحدات تغيير الملابس ومتابعة نظافتها بشكل دوري، كذلك راقب المفتشون توفر المسعفين، وعمال الإنقاذ، وعمال الأبراج، إضافةً إلى التزام الرواد باستخدام البدالات المزودة بسترات النجاة حفاظًا على سلامتهم.

وناشدت الإدارة المواطنين بالمشاركة في الحفاظ على نظافة الشواطئ من خلال إلقاء المخلفات في الأماكن المخصصة لذلك.

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للسياحة والمصايف بالاسكندرية بالقطاع الشرقي القطاعين الشرقي والغربي الانقاذ

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