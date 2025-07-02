الأربعاء 02 يوليو 2025
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حوادث

إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بأسوان

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أصيب 7 أشخاص، بينهم أطفال، اليوم الأربعاء، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق الكرابلة بمركز إدفو شمال محافظة أسوان.

وكان مدير أمن أسوان اللواء محمد أبو الليل تلقى إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق الكرابلة.

وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص، هم: مصعب أحمد إسماعيل، 35 سنة، كدمات متفرقة بالجسم، وشقيقته صابرين، 35 سنة، جرح قطعى بفروة الرأس وكدمات بالجسم.

وأصيب فى الحادث 5 أطفال أشقاء وهم: لميس عادل نور، 15 سنة، اشتباه كسر بالساق اليسرى، محمد عادل نور، 12 سنة، كدمات وسحجات متفرقة، أحمد عادل نور، 8 سنوات، جرح قطعى بالرأس وغيبوبة، وليد عادل نور، 7 سنوات، جرح قطعى بفروة الرأس وكدمات بالوجه، نور عادل نور، عامان، جرح قطعى بفروة الرأس وكدمات.

تم نقل المصابين إلى مستشفى النيل التخصصى بمدينة إدفو، لتلقى الإسعافات اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث. 

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​ أسوان حادث طريق الصحراوي امن

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