إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، محافظ الإسكندرية: التعامل بكل حسم مع أي مخالف

شنت الأجهزة التنفيذية بأحياء محافظة الإسكندرية اليوم حملات موسعة للتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية.

ياتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بالتصدى لأي محاولة للتعدي على الأراضي الزراعية، والتعامل بكل حسم مع أى مُخالف، وإيقاف الدعم التمويني المُقرر له، وكذا دعم الأسمدة، وخلافه، مؤكدًا ضرورة مُتابعة مخرجات منظومة المتغيرات المكانية، والتعامل على الفور مع أي حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية.

وشدد الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، على رؤساء الاحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمواصلة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والتصدي لها بكل حزم مع ُمتابعة مخرجات منظومة التغيرات المكانية بكل أحياء المحافظة مع تكثيف المتابعة الميدانية المستمرة وردع أي مخالف.

أول حملة مُكبرة لإزالة التعديات

وفى هذا الصدد، شن حي المنتزه أول حملة مُكبرة لإزالة التعديات لتنفيذ قرار إزالة لمتغير مكاني عبارة عن سقف من الصاج بالدور الثاني علوي، بالعقار الكائن عزبة كردون على مساحة ١٠٠ متر، وكذا إزالة سقف صاج على مساحة ٢٠٠ متر، بمنطقة الفلكي الرأس السوداء، بالإضافة إلى إزالة سقف من الصاج على مساحة ٢٦٠ مترا، بعزبة كردون علي الطريق الدولي.

وقام حى العامرية أول حملة مُكبرة تمكنت من إزالة ٢٣ متغيرا مكانيا عبارة عن مبانٍ وحوائط وأسوار من الطوب الأبيض بمنطقة النهضة والعامرية، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ونفذ حي العامرية ثان حملة مُكبرة لإزالة أعمال البناء المخالف، حيث تم تنفيذ إزالة حوائط بالدور الأرضي على مساحة تقدر بـ ١٠٠ متر مربع، وكذا إزالة متغير مكاني عبارة عن هنجر صاج علي مساحة ٥٠ متر، والتحفظ على كمية من الحديد بمنطقة العامرية فضلا عن إزالة متغير عبارة عن دور أرضي علي مساحة ١٢٠ مترا بمنطقة حبون.

بينما قام مركز ومدينة برج العرب حملة مُكبرة شملت تنفيذ إزالة فورية عبارة عن أسوار على مساحة ١٠٠م٢ بشارع متفرع من شارع جمال عبدالناصر ببرج العرب القديم، بالإضافة إلى إزالة عدد ٢ متغير مكاني عبارة عن دور أرضى أسوار وحوائط علي مساحة ٢٤٠م٢، فضلا عن إزالة ٢ متغير مكاني عبارة عن دور أرضي وأسوار على مساحة ٣٨٠م٢.

وتواصل الأجهزة التنفيذية المحافظة على استمرار الحملات والمتابعة الميدانية على مدار الساعة لمنع أي أعمال بناء على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي مخالف.

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