الري: التعاقد على صيانة وإحلال 410 منشآت مائية بأنحاء الجمهورية

شهد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فعاليات ورشة العمل المنعقدة بمقر مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى بشأن "مشروع تأهيل المنشآت المائية".

وقد أشار الدكتور سويلم إلى أن تأهيل المنشآت المائية على مستوي الجمهورية هو أحد محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، مؤكدا على أهمية "مشروع تأهيل المنشآت المائية"؛ لدوره الهام في إحلال وصيانة المنشآت المائية وتمكينها من القيام بمهامها بكفاءة في التحكم في إمرار التصرفات المائية كجزء من خطة الوزارة لتطوير منظومة إدارة وتوزيع المياه وتطبيق مناوبات الرى والتحول نحو توزيع المياه بالتصرفات بديلًا عن المناسيب.

حصر وتقييم ٥٤ ألف منشأ مائى

وأشار سويلم إلى أن المشروع بدأ بعمل حصر وتقييم لعدد ٥٤ ألف منشأ مائى في جميع أنحاء الجمهورية، وتم بناء على هذا التقييم تحديد المنشآت التي تحتاج للصيانة أو الإحلال، وتم البدء فى تنفيذ أعمال المشروع حيث تم حتى تاريخه التعاقد لإحلال ٤١٠ منشأ (عدد ٢٥ بربخ وعدد ٦ كباري وعدد ٤ سحارات وقنطرة بحر مويس و٢٤٦ بوابة و١٢٩ مصب نهاية)، وجاري إتمام التعاقد على ١٠٣ منشأ (عدد ٥ برابخ و٣ كبارى و٩٥ بوابة)، وجاري تجهيز مستندات التعاقد لعدد ٤٢١ منشأ في الفترة القادمة.

وشدد الدكتور سويلم على الالتزام بجودة التنفيذ بأعلى مستوى وطبقًا للإشتراطات والمعايير الفنية المتبعة، مشيرًا إلى أن الوزارة تمتلك العديد من الكفاءات التي نثق في قدرتها على تنفيذ الأعمال بكفاءة عالية، مؤكدًا في الوقت ذاته على استمرار المتابعة الشخصية من سيادته ومن قيادات الوزارة لأعمال المشروع للإطمئنان على تنفيذ الأعمال بأعلى مستوى من الإلتزام والإحترافية، مضيفًا أن الوزارة تقدم التدريب اللازم للسادة المهندسين في مجال تقييم حالة المنشآت المائية وتتفيذ اعمال الصيانة والإحلال لها، موجهًا بقيام السادة المهندسين بالوزارة بنقل الخبرات الكبيرة التي يتمتعوا بها لأقرانهم من شباب المهندسين بالوزارة لبناء الكوادر الشابة القادرة على تنفيذ أعمال المشروع بكفاءة.

تحسين الوضع المادى للعاملين

وخلال المناقشات التي تمت مع مهندسى الوزارة خلال ورشة العمل، أشار الدكتور سويلم لحرصه على التواصل مع كافة العاملين بالوزارة على كافة المستويات الوظيفية، مع العمل على تحسين الوضع المادى للعاملين بالوزارة وتحسين الخدمات الاجتماعية والطبية المقدمة لهم، وصرف مكافأة التميز غير الاعتيادى للعاملين المتميزين بمختلف جهات الوزارة، والعمل على تحسين الأداء بمختلف الجهات وتعزيز مبادئ الشفافية واللامركزية ومحاربة الفساد، واختيار القيادات على مختلف المستويات طبقًا لعدد من المعايير التي تضمن تحقيق العدالة وإختيار الأفضل في كافة مواقع العمل.

كما أشار لتوفير التدريب اللازم للعاملين طبقًا للائحة التدريبية التي تم إعدادها لكل العاملين بالوزارة والتى تعتمد على تحديد الجدارات اللازمة لكل مستوى وظيفي وتحديد الدورات التدريبية الخاصة بكل جدارة ومستوياتها مع وضع نظام لقياس تلك الجدارات ومعدلات ومؤشرات قياس الاداء الوظيفي ومستويات الكفاءة لكل وظيفة، مع التركيز على توفير التدريب اللازم على استخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة مثل صور الأقمار الصناعية والتصوير بالدرون ومنظومة المتغيرات المكانية في متابعة التعديات والتطهيرات ومختلف المشروعات، مع إعداد دورات تدريبية متخصصة للسادة المهندسين فى مجالات عديدة مرتبطة بمحاور منظومة الري المصرية 2.0، كما تم البدء في إعداد قيادات وسطى هندسية من شباب المهندسين بالوزارة لتكون قادرة على إدارة الجيل الثاني لمنظومة الرى 2.0.

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