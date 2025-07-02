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خارج الحدود

الاحتلال الإسرائيلى يحتجز أطفالا مشاركين فى مخيم صيفى بالخليل

أطفال غزة، فيتو
أطفال غزة، فيتو

اقتحم مستوطنون وجيش الاحتلال الإسرائيلى، ظهر اليوم الأربعاء، روضة للأطفال في شارع الشهداء المغلق في مدينة الخليل، واحتجزوا عشرات الأطفال خلال مشاركتهم في مخيم صيفي.

مستوطنون اقتحموا الروضة

وبحسب وكالة “سند للأنباء”، أفاد منسق تجمع المدافعون عن حقوق الانسان عماد أبو شمسية، أن مستوطنين اقتحموا الروضة التي يقام فيها مخيم صيفي، تحت عنوان "وطن وهمة" بتنظيم من التجمع لعشرات الاطفال في شارع الشهداء المغلق منذ سنوات.

وبين أبو شمسية أن جيش الاحتلال اقتحم الروضة بعد اقتحامها من قبل المستوطنين الذين اعتدوا على الأطفال المشاركين، وكسروا هواتف عدد من المشرفين على المخيم.

الاحتلال احتجز 60 مشاركًا من الأطفال و20 سيدة

وأشار إلى أن الاحتلال احتجز 60 مشاركًا من الأطفال و20 سيدة وعدد من المشرفين على المخيم وجميعهم من سكان شارع الشهداء، والمناطق المغلقة التي يمنع الاحتلال الدخول والخروج منها.

السيطرة على أملاك الفلسطينيين لأغراض استيطانية وتهويدية

يُذكر أن المستوطنين، وبحماية جيش الاحتلال، يُنفذون اعتداءات في شارع الشهداء وباب الزاوية بشكل مستمر، تطال المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، تزامنًا مع محاولات دائمة ومستمرة للسيطرة على أملاك الفلسطينيين لأغراض استيطانية وتهويدية.

وكانت سلطات الاحتلال قد أغلقت شارع الشهداء وسط المدينة، عقب المذبحة التي ارتكبها المتطرف باروخ غولدشتاين في الحرم الإبراهيمي يوم 25 شباط عام 1994.

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مستوطنون جيش الإحتلال الإسرائيلي روضة للأطفال احتجزوا عشرات الأطفا

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