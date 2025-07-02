عرض "القروي المتمدن" و"هاملت بالعربي" ضمن فعاليات مهرجان الفرق الليلة

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، تقديم العروض المجانية بالمهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية في دورته السابعة والأربعين، في إطار برامج وزارة الثقافة.

عرض القروي المتمدن

ويشهد اليوم الأربعاء عرضا مسرحيا بعنوان "القروي المتمدن"، لفرقة قصر ثقافة روض الفرج، ويعرض في السادسة مساء، على مسرح القصر.

العرض عن نص الكاتب الفرنسي موليير، وإخراج إبراهيم المهدي، وتدور أحداثه حول "السيد جوردان"، التاجر الثري الذي رفض أن يكون شخصا عاديا، وعاش يحلم بالدخول إلى عالم النبلاء، والتشبه بهم في الملبس والسلوك.

عرض هاملت بالعربي

أما مسرح السامر، يستقبل عرض "هاملت بالعربي" لفرقة قومية الإسماعيلية، تأليف ممدوح عدوان، وإخراج أحمد طه، ويعرض في التاسعة مساء.

ويعكس معاناة الإنسان العربي المعاصر وتأثره بكل ما يدور حوله من صراعات وتغيرات كثيرة، ما يجعله فى حالة تساؤل باحثا عن هويته.

المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية

وتتكون لجنة التحكيم من: الناقد المسرحي الدكتور محمد سمير الخطيب، الموسيقار الدكتور طارق مهران، المخرج الدكتور سيد خاطر، مهندس الديكور حازم شبل، والمخرج أحمد البنهاوي.

ويشارك في المهرجان 26 عرضا مسرحيا من إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، تقدم بالمجان للجمهور حتى 5 يوليو الحالي، ويصاحبها نشرة يومية توثق فعالياته.

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