الإعلان عن الكرة الرسمية للموسم الجديد بالدوري القطري (فيديو)

الدوري القطري، أعلنت مؤسسة دوري نجوم قطر عن الكرة الرسمية التي سيتم استخدامها خلال الموسم الكروي الجديد 2025- 2026.

وتم استلهام الألوان من العلم القطري (الأدعم)، كما يمثل اللون الذهبي رمال الصحراء.

انتهى وقت الانتظار 🚨



الكرة الرسمية لـ #دوري_نجوم_قطر لموسم 2025-2026.. جاهزة للانطلاق 🤩 ⚽ pic.twitter.com/iDynrBvmpC — مؤسسة دوري نجوم قطر 🇶🇦 (@QSL) July 2, 2025

وأعلن الاتحاد القطري لكرة القدم عن انطلاق الموسم الجديد بمسابقة دوري نجوم قطر بتاريخ 14 أغسطس 2025 .

وستكون هناك عدة توقفات للأيام الدولية ( Fifa day ) وبطولة كأس العرب خلال الموسم الرياضي 2026/2025 بداية من سبتمبر 2025 في الفترة من 1 إلى 9 سبتمبر وثاني توقف سيكون في أكتوبر 2025 في الفترة من 6 إلى 14 أكتوبر وثالث توقف في نوفمبر 2025 في الفترة من 10 إلى 18 نوفمبر.

وأكد البيان: سيكون هناك توقف خلال بطولة كأس العرب في الفترة 1 – 18 ديسمبر 2025 وآخر التوقفات ستكون في مارس 2026 في الفترة من 23 إلى 31 مارس.

ومن جانب آخر فإن روزنامة الموسم الرياضي 2026/2025 تم فيها مراعاة استحقاقات المنتخبات الوطنية والأندية في مشاركتهم الخارجية، حيث عكفت لجنة المسابقات بالاتحاد القطري لكرة القدم خلال الفترة الماضية وعند التحضير لوضع الروزنامة على عدة اجتماعات تنسيقية مع كافة الجهات ذات العلاقة لضمان موسم تنافسي متكامل.

كما تقرر انطلاق تدريبات أندية الدرجة الأولى بتاريخ 1 يوليو 2025 استعدادًا للموسم القادم.

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