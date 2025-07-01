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ثقافة وفنون

يضم 15 أغنية، رامي جمال يطرح ألبومه الجديد "محسبتهاش" (فيديو)

ألبوم رامي جمال الجديد
ألبوم رامي جمال الجديد

طرح النجم رامي جمال منذ قليل، أغاني ألبومه الجديد “محسبتهاش” عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وكذلك عبر المنصات الرقمية المختلفة. 

ألبوم رامي جمال الجديد 

ويتضمن ألبوم رامي جمال الجديد محسبتهاش 15 أغنية وهي: محسبتهاش، مش لاقيكي، كأنه مجاش، هات حضن، ماطلعتش جدع، تيجي نرجع، روحي عليك بتنادي، قبلت التحدي مع حمزة نمرة، زي الخطاف مع نوردو، غبت ليه، تطلب حنية، يا جمالك، بعدك أذاني، مالي بس.

ويتعاون رامي جمال في ألبوم محسبتهاش مع عدد من صناع المزيكا ومنهم أيمن بهجت قمر، أحمد المالكي، إبراهيم جاد، محمود عليم، إيهتي عبد العظيم، سامر أبو طالب.

أغاني ألبوم رامي جمال الجديد

محسبتهاش  

تطلب حنيه 

يا جمالك 

كانه مجاش 

مش لاقيكي 

زي الخطاف 

غبت ليه 

مالي بس 

هات حضن 

ماطلعتش جدع

كلام عيب يتحكي 

بعدك اذاني 

روحي عليك بتنادي 

تيجي نرجع 

قبلت التحدي 

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