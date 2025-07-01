يضم 15 أغنية، رامي جمال يطرح ألبومه الجديد "محسبتهاش" (فيديو)

طرح النجم رامي جمال منذ قليل، أغاني ألبومه الجديد “محسبتهاش” عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وكذلك عبر المنصات الرقمية المختلفة.

ألبوم رامي جمال الجديد

ويتضمن ألبوم رامي جمال الجديد محسبتهاش 15 أغنية وهي: محسبتهاش، مش لاقيكي، كأنه مجاش، هات حضن، ماطلعتش جدع، تيجي نرجع، روحي عليك بتنادي، قبلت التحدي مع حمزة نمرة، زي الخطاف مع نوردو، غبت ليه، تطلب حنية، يا جمالك، بعدك أذاني، مالي بس.

ويتعاون رامي جمال في ألبوم محسبتهاش مع عدد من صناع المزيكا ومنهم أيمن بهجت قمر، أحمد المالكي، إبراهيم جاد، محمود عليم، إيهتي عبد العظيم، سامر أبو طالب.

أغاني ألبوم رامي جمال الجديد

محسبتهاش

تطلب حنيه

يا جمالك

كانه مجاش

مش لاقيكي

زي الخطاف

غبت ليه

مالي بس

هات حضن

ماطلعتش جدع

كلام عيب يتحكي

بعدك اذاني

روحي عليك بتنادي

تيجي نرجع

قبلت التحدي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.