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صحة المنوفية تنفي وفاة إحدى الناجيات من حادث الإقليمي بالمنوفية

صحة المنوفية تنفى
صحة المنوفية تنفى وفاة آيات إحدى الناجيات من حادث الإقليمى

نفى مصدر بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، ما تم تداوله بشأن وفاة “آيات” إحدى الناجيات من حادث الطريق الإقليمي المروع الذي أسفر عن مصرع 18 فتاة من أبناء قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف، بالإضافة لسائق السيارة التي كانت تقلهن لمزرعة العنب.

وأكد أحد الأهالي أن المصابة آيات خضعت لعملية جراحية مساء أمس، وأن حالتها الصحية مستقرة وتتحسن بشكل مستمر، مشددا على أن ما ينشر عن وفاتها غير صحيح وعار تماما من الصحة.

مصرع وإصابة 21 شخصا في حادث بالمنوفية

وكان اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية تلقى إخطارًا من العميد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل، وأسفر الحادث عن مصرع 19 من عمال اليومية وإصابة آخرين.

أسماء ضحايا حادث الطريق الإقليمى بالمنوفية

وحصل موقع فيتو على أسماء ضحايا حادث الطريق الإقليمى بمحافظة المنوفية، الذي أسفر عن مصرع 19 شخصًا وإصابة 4 آخرين، تم نقلهم لمستشفيات أشمون والباجور وقويسنا.

ننشر أسماء الـ 18 فتاة اللاتي لقين مصرعهن في الحادث وهن كالتالي: 

شروق خالد أبو المجد عاشور

جنا محي فوزي مبروك خليل

تقي محمد أحمد الجوهري

غدير عبد الباسط خليل قنديل

شيماء محمود محمد عبد الهادي

ملك عربي فوزي خليل

إسراء صباح عبد الوهاب عبد الخالق

رويدا خالد إبراهيم حسن

ضحى همام الحفناوي

سمر خالد مصطفى قنديل

سارة محمد كوهية

هنا مشرف علام

ميادة يحيى

مروة أشرف

آية زغلول

شيماء يحيى فوزي خليل

أسماء خالد مصطفى

شيماء رمضان عبد الحميد

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