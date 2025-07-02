الأربعاء 02 يوليو 2025
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رياضة

أحمد سمير يقترب من العمل قي قطاع الناشئين بالزمالك

أحمد سمير
أحمد سمير

يدرس مسئولو نادي الزمالك منح أحمد سمير مدرب الفريق السابق منصبا داخل قطاع الناشئين بالنادي بعد رحيله عن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي. 

ووجه مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، الشكر إلى  أيمن الرمادي على الفترة التي قضاها مع النادي مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، وتكللت بالحصول على بطولة كأس مصر.

الزمالك يشكر الرمادي

وتمنى مجلس إدارة الزمالك التوفيق للكابتن أيمن الرمادي في الفترة المقبلة.

كما وجه المجلس الشكر إلى الجهاز الفني المساعد لأيمن الرمادي، وأشاد بدور كلٍّ منهم مع الفريق.

وضمّ جهاز المعاون كلًا من: أيمن عبد العزيز مدربًا عامًا، وأحمد سمير، وحمادة السيد مدربَين مساعدَين، وعماد المندوه مدربًا لحراس المرمى، وماريو تومليانوفيتش مخططًا للأحمال، ومحمد الشافعي معدًّا بدنيًا، ومحمد طارق محللًا للأداء.

ووجه مجلس إدارة الزمالك الشكر إلى  وائل القباني، مدير الكرة بالفريق، وثمّن المجلس جهوده كأحد أبناء النادي في الفترة التي تولى فيها المسؤولية قبل نهاية الموسم الماضي.

كما وجه مجلس الإدارة الشكر للجهاز الطبي للفريق، برئاسة الدكتور محمد أسامة، الذي عمل مع النادي لسنوات، وقدم مجهودًا كبيرًا يقدره المجلس.

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