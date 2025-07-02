تطور قضائي جديد في واقعة طفل البلكونة بالشرقية

قررقاضي المعارضات بمحكمة العاشرمن رمضان بمحافظة الشرقية، اليوم، تجديد حبس أب لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بالتعدي على نجله "طفل البلكونة" بالضرب داخل شرفة مسكن الأسرة بمدينة العاشر من رمضان.

حبس الأب وإيداع الضحية دار رعاية، تطورات جديدة في واقعة طفل البلكونة بالشرقية

أصدرت النيابة العامة في وقت سابق قرارات جديدة في واقعة "طفل البلكونة" التي أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول فيديو يوثق تعنيفه داخل شرفة منزل أسرته بمدينة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية.

وقررت النيابة حبس الأب المتهم بالاعتداء على الطفل "مينا" لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع إخلاء سبيل الأم بكفالة مالية قدرها 5 الاف جنيه.

إيداع الطفل "مينا" إحدى دور الرعاية الاجتماعية لمدة شهر

كما تقرر إيداع الطفل "مينا" إحدى دور الرعاية الاجتماعية لمدة شهر، حرصًا على حالته النفسية والجسدية، مع متابعة حالته من قِبل الجهات المختصة، وعلى رأسها المجلس القومي للطفولة والأمومة.

شهدت محافظة الشرقية واقعة مؤلمة ومثيرة للجدل، بعد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر أبًا يعتدي بالضرب على طفله داخل شرفة المنزل، بمشاركة الأم، مما دفع الجهات الأمنية إلى التحرك الفوري.

موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي

وأثارت الواقعة موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين من رأى في تصرف الأسرة محاولة للتأديب، ومن اعتبر أن ما جرى يمثل عنفًا مرفوضًا لا يليق بالتعامل مع طفل مهما كان الخطأ، مطالبين بتدخل قانوني حاسم لحماية الأطفال من أي شكل من أشكال الإيذاء داخل منازلهم.

وبحسب بيان صادر عن الجهات الامنية، فقد تم رصد الفيديو المتداول والذي ظهر خلاله طفل يتعرض لعنف بدني شديد من قبل والده، بمساعدة والدته، وذلك داخل شرفة مسكنهم بمنطقة المجاورة الثالثة بمدينة العاشر من رمضان.

وبالفحص والتحري، تبين أن الواقعة حقيقية، وأن الطفل يُدعى "مينا" ويبلغ من العمر 10 سنوات، وقد تعرض للاعتداء من قبل والده عقابًا له على سرقة هاتف شقيقه، وذلك بغرض شراء سجائر.

ضبط الأب والأم

التحقيقات الأولية كشفت أن الوالد استخدم العنف كأسلوب للتأديب، وسط صمت الأم ومشاركتها في الواقعة، ما زاد من حدة المشهد ووحشيته.

وعلى الفور، تحركت قوة أمنية بالشرقية إلى محل الواقعة وتمكنت من ضبط الأب والأم، وجرى تحرير محضر بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق لكشف ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين.

"الطفولة والأمومة" يتدخل في واقعة الطفل المعتدى عليه بالعاشر من رمضان.. ويبلغ النائب العام

أعلنت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن المجلس تدخل فور نشر الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لقيام أحد الأشخاص بالتعدي بالضرب المبرح على طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، ببلكونة أحد العقارات بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، حيث تم إبلاغ مكتب حماية الطفل والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة بمكتب النائب العام.

وأوضحت السنباطي أنه فور رصد الواقعة، وإبلاغ النيابة العامة تم ضبط الشخص المعتدي، وتبين أنه والد الطفل، مؤكدة أن سوء معاملة الطفل بهذا الشكل مرفوض تمام من كافة الديانات السماوية، مناشدة الآباء والأمهات بضرورة اتباع أساليب التربية الإيجابية والتي تخلق بيئة آمنة للأطفال، بديلا عن استخدام العنف في التربية والتي تؤدي في كثير من الأحيان إلى عواقب وخيمة على الأطفال، مناشدة الأهالي والأسر بضرورة التواصل مع خط نجدة الطفل 16000 لاستشارة المختصين في أساليب التربية الإيجابية.

ندب أخصائي اجتماعي من خط نجدة الطفل لحضور التحقيقات مع الطفل

وبدوره، قال الدكتور وائل عبد الرازق الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إنه تم ندب أخصائي اجتماعي من خط نجدة الطفل لحضور التحقيقات مع الطفل وإعداد تقرير بالتوصية المناسبة لحالته بما يراعي مصلحته الفضلى وتسليمه لعائل مؤتمن لرعايته، لافتًا إلى أنه سيتم متابعة حالة الطفل أولًا بأول مع تقديم الدعم النفسي له والإرشاد الأسري لوالديه.

وأكد "عبد الرازق" أن وحدة الرصد والتواصل الاجتماعي تقوم بمتابعة كافة الوقائع التي يتم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي وإعداد تقرير بشأنها للتدخل العاجل والفوري في هذه الشكاوى، مناشدا المواطنين بسرعة التواصل والإبلاغ عن هذه الوقائع عبر آليات الإبلاغ وهو خط نجدة الطفل 16000 والذي يعمل على مدار 24 ساعة أو من خلال تطبيق الواتس آب على الرقم 01102121600.

ومن جانبه، أشار صبري عثمان مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، إلى أن هذه الواقعة تمثل انتهاك لحقوق وكرامة الطفل لما تنطوي عليه من إساءة طبقا لنص المادة 96 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، وحكم المادة 80 من الدستور فيما تضمنته من التزام الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال.

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