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رياضة

الهلال في المركز الأخير، الجوائز المالية لفرق ربع نهائي كأس العالم للأندية

كأس العالم للأندية،
كأس العالم للأندية، فيتو

انتهت منافسات دور الـ16 ببطولة كأس العالم للأندية 2025 المُقامة حاليًّا في أمريكا حتى الـ13 من يوليو المقبل.

الجوائز المالية لفرق ربع النهائي 

وتصدر بايرن ميونيخ الألماني قائمة الفرق الأكثر حصولا على الجوائز المالية بين فرق ربع نهائي كأس العالم للأندية والتي جاءت كالتالي..

  • بايرن ميونخ: 58.925 مليون دولار
  • باريس سان جيرمان: 56.225 مليون دولار
  • تشيلسي: 54.225 مليون دولار
  • مانشستر سيتي: 52.1 مليون دولار
  • ريال مدريد: 49.1 مليون دولار
  • فلومينينسي: 39.835 مليون دولار
  • فلامنجو: 39.835 مليون دولار
  • بوروسيا دورتموند: 39.6 مليون دولار
  • يوفنتوس: 37.2 مليون دولار
  • الهلال: 34.175 مليون دولار

 

وبدأت مرحلة دور الـ16 من البطولة، بنظامها الجديد، مساء السبت الماضي، واستمرت حتى فجر الأربعاء، الـ2 من يوليو.

وحصل فريق بالميراس البرازيلي على أولى بطاقات التأهل إلى ربع نهائي البطولة بعدما انتصر على بوتافوجو بهدف دون رد، في الأشواط الإضافية.

كما تمكن بروسيا دورتموند من الحصول على آخر بطاقات التأهل إلى ربع النهائي بعدما فاز بصعوبة على مونتيري بهدفين لهدف.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات دور ربع نهائي كأس العالم للأندية، يوم الجمعة الـ4 من يوليو وتستمر حتى مساء السبت الـ5 من يوليو.

 

مواجهات دور ربع نهائي في كأس العالم للأندية:


بالميراس ضد تشيلسي.

باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ.

فلومينينسي ضد الهلال.

ريال مدريد ضد بروسيا دورتموند

مواعيد مواجهات دور الـ 8 لمونديال الأندية 2025

فلومينينسي ضد الهلال.

الجمعة 4 يوليو 2025: 10 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

بالميراس ضد تشيلسي.

السبت 5 يوليو 2025: 4 فجرًا بتوقيت القاهرة والسعودية.

باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ.

السبت 5 يوليو 2025: 7 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

ريال مدريد ضد بروسيا دورتموند.

السبت 5 يوليو 2025: 11 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

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