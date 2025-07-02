رئيس النواب يحسم موعد إقرار تعديل قانون الإيجار القديم

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن اليوم سيتم الانتهاء من إقرار تعديل قانون الإيجار القديم.

مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.

الحكومة تعلن التقدم بتعديل على مواد مشروع قانون الإيجار القديم

وطالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الحكومة بتوضيح ما إذا كانت ستقدم تعديلات على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم.

جاء ذلك في بداية الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الجميع يعلم أهمية هذا المشروع والمجلس والحكومة يتعاملان معه بالعناية الواجبة.

الحكومة تستجيب لمطالب النواب بشأن تعديل الإيجار القديم

وقال الوزير: لا يمكن أن نستمع لكل هذه الأصوات دوت أن نتفاعل معها، مؤكدا أنه سيكون هناك بعض التعديلات المقدمة من الحكومة التي تعكس استجابة للمقترحات والمناقشات التي تمت على مدار الأيام والأسابيع الماضية سنتقدم بتعديلات تطمئن الأطراف جميعًا".

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