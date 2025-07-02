أول رد من الأهلي على عرض اتحاد جدة بضم إمام عاشور

انتشرت أخبار عن تلقي النادي الأهلي عرضا خياليا من نادي اتحاد جدة السعودي للحصول على خدمات إمام عاشور لضمه في الميركاتو الحالي.

ورفض مسئولو النادي الأهلي الرد على العرض واكتفوا بتصريحات محمد يوسف المدير الرياضي بالنادي الأهلي بشأن التمسك باللاعب وتعديل عقده.

وكشف مصدر داخل النادي الاهلي أن شركة الكرة بالنادي قررت تمديد عقد إمام عاشور لموسم إضافي مع تعديل راتبه السنوي ليدخل ضمن الفئة الأولى المميزة بجانب الشناوي وتريزيجيه وزيزو لينتهي عقده بنهاية موسم 2029-2030 بدلا من موسم 2028 - 2029.

فيما أكد الدكتور أحمد جاب الله عبر موقع النادي أن حالة إمام عاشور تحسنت بشكل كبير بعد جراحة الترقوة التي خضع لها في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف جاب الله أن إمام خضع لكشف طبي في الساعات الماضية وتقرر أن يبدأ العلاج الطبيعي خلال أسبوع على الأكثر.

وتعرض إمام عاشور للإصابة بكسر في عظمة الترقوة خلال مباراة افتتاح كأس العالم للأندية ضد إنتر ميامي.

إمام عاشور -27 عاما- انضم لصفوف الأهلي قادما من ميتيلاند الدنماركي في صيف 2023.

وفاز عاشور مع الأهلي بدوري أبطال أفريقيا، والدوري المصري مرتين، وكأس السوبر المصري مرتين، وكأس مصر مرة واحدة، وكأس التحدي في بطولة إنتركونتيننتال.

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