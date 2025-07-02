قبل لقاء ربع نهائي مونديال الأندية، آخر مواجهة بين ريال مدريد وبروسيا دورتموند (فيديو)

ضرب فريق بوروسيا دورتموند موعدًا ناريًّا مع ريال مدريد، في ربع نهائي كأس العالم للأندية لتلك النسخة.

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أخر مواجهة بين الفريقين



بروسيا دورتموند 2-5 ريال مدريد



عودة تاريخيّة قشعريرة 🥶🥶🥶🥶



استمتعوووووا



pic.twitter.com/OQColRwKYl — محمود (@MH_1902) July 2, 2025

تاريخ مواجهات ريال مدريد وبروسيا دورتموند

وواجه ريال مدريد فريق بروسيا دورتموند خلال 16 مباراة، وتمكن الميرنجي من فرض هيمنته خلال 8 مواجهات، بينما تفوق بروسيا دورتموند 3 مرات فقط، وألقى التعادل كلمته في 5 لقاءات.

وكانت آخر مواجهة بين الفريقين في دوري ابطال أوروبا في عام 2024، انتهت بنتيجة 5-2 لصالح الملكي، وسجل فينيسيوس خلالها ثلاثة أهداف.

موعد مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند



تنطلق مباراة ريال مدريد أمام بوروسيا دورتموند يوم السبت المقبل، 5 يوليو الجاري، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

وخاض بوروسيا دورتموند مباراته في دور الـ16، فجر اليوم الأربعاء، ضد نظيره مونتيري المكسيكي.

ونجح الفريق الألماني في تحقيق فوز صعب على نظيره مونتيري، بهدفين لهدف، في آخر مباريات دور الـ16 من البطولة.

وتأهل بوروسيا دورتموند بذلك إلى ربع نهائي البطولة، في نسختها الأولى بعد استحداث نظامها من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا.

وكان ريال مدريد قد تأهل بدوره إلى تلك المرحلة من البطولة بعدما حقق فوزًا عسيرًا على يوفنتوس، مساء أمس، بهدف دون رد.

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