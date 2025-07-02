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رياضة

موعد مباراة ريال مدريد القادمة في كأس العالم للأندية بعد تخطي يوفنتوس

ريال مدريد، فيتو
ريال مدريد، فيتو

حجز فريق ريال مدريد الإسباني مقعده في دور ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2025، على حساب خصمه فريق يوفنتوس الإيطالي.

وفاز ريال مدريد أمام يوفنتوس بهدف ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها أمريكا حاليًّا حتى 13 يوليو المقبل.


وتمكن ريال مدريد من تحقيق فوز على يوفنتوس العنيد بهدف دون رد، عن طريق جونزالو جارسيا، وبتلك النتيجة، وتأهل ريال مدريد  إلى دور ربع نهائي كأس العالم للأندية، حيث ينتظر معرفة خصمه في آخر مباريات دور ثمن النهائي.

 

ويلتقي ريال مدريد المتأهل من مباراة بوروسيا دورتموند الألماني ومونتيري المكسيكي، والتي ستنطلق فجر اليوم الأربعاء في دور الـ16.

 

موعد مباراة ريال مدريد القادمة في كأس العالم للأندية

يخوض ريال مدريد مباراته في ربع نهائي كأس العالم للأندية يوم السبت القادم، 5 يوليو، في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

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