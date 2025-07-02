الأربعاء 02 يوليو 2025
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حوادث

تجديد حبس عامل خردة بتهمة قتل زميله في إمبابة

حبس المتهم
حبس المتهم

جدد قاضي معارضات الجيزة حبس عامل خردة بتهمة قتل زميله، بسبب خلافات مالية بينهما في إمبابة، 15 يوما على ذمة التحقيقات. 

 

وكانت النيابة قد انتقلت لموقع الحادث، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بعرض جثة المتوفي علي الطب الشرعي لإعداد تقرير واف عن سبب الوفاة، كما طلبت تفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث. 

 

مقتل عامل في إمبابة

تلقى قسم شرطة إمبابة بلاغا يفيد بمقتل شخص بدائرة القسم وبإجراء التحريات تبين أن المجني عليه يعمل بالخردة، وتعرض لاعتداء بآلة حادة على يد زميله، بسبب خلاف مالي بينهما.

 

وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

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