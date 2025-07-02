المخرج كريم العدل يعلن انتهاء تصوير مسلسل 220 يوم: فركش

كشف المخرج كريم العدل عن انتهائه من تصوير أحدث أعماله الفنية وهو مسلسل 220 يوم.

وكتب كريم عبر حسابه على “فيس بوك” “فركش ٢٢٠ يوم.. ‎بعد سنتين من الشغل، التعب، التأجيلات، والنقاشات اللي مابتخلصش، النهاردة أخيرًا قولنا فركش مسلسل ٢٢٠ يوم.. ‎رحلة طويلة بدأناها من ٢٠٢٣”.

وتوجه كريم بالشكر لفريق عمل المسلسل، كما وجه رسالة إلى مؤلفي المسلسل قائلا: “شكرًا أستاذ محمود زهران على القصة الحلوة الناعمة اللي كلها مشاعر واحاسيس.. شكرا سمر بهجت ونادين نادر على مشاهدكم وحواركم..‎شكرا ليكم على الصبر، على إعادة الصياغات.. و الdrafts الكتير قوي.. شكرا إنكم فضلتوا تدوروا على الحقيقة جوه كل مشهد.. انتوا اللي خليتوا الشخصيات تنبض بالحياة”.

كما توجه بالشكر لعدد من العاملين معه بالمسلسل ثم وجه الشكر للممثلين وشركة الإنتاج قائلا: “ شكرا لكل الكاست وكل الممثلين والممثلات، من اكبر واحد لأصغر واحد.. ‎أنتم اللي نفختم الروح في السيناريو.. كل لحظة صدق، كل دمعة، كل ضحكة، كانت نابعة من إحساسكم الحقيقي، ومن حبكم للشخصيات وللحدوتة.. ‎شكر خاص للشركة المنتجة Cedars Art Production- Sabbah Brothers اللي كانت السند الحقيقي في رحلة تنفيذ المسلسل ده.. من أول لحظة، كان فيه دعم كامل، ثقة، وإيمان بالمشروع وبالرؤية الفنية من غير تردد.. ‎المسلسل ده ماكانش هيشوف النور من غير وجودكم في ظهرنا، ولا كان هيتنفذ بالحب والإخلاص اللي اشتغلنا بيهم كلنا ‎وأخيرًا… ‎لكل شخص شارك في المسلسل ده، ولو حتى بدعوة من قلبه، شكرًا”.

واختتم كريم حديثه قائلا: “‎يا رب المسلسل يعجبكم، وأتمنى إني ماخيبش ظنكم في الآخر بعد كل التعب والمجهود ده.. ‎شكرا من قلبي ‎#٢٢٠يوم ‎#شاهد ‎#قريبا”.

أبطال مسلسل 220 يوم

مسلسل "220 يوم" يضم عددًا من النجوم، وهو من بطولة: كريم فهمي وصبا مبارك وعلي الطيب وحنان سليمان، وعايدة رياض وميرا دياب، لينا صوفيا، وغيرهم من الوجوه الشابة.

المسلسل من تأليف محمود زهران وسيناريو وحوار سمر بهجت، نادين نادر وإخراج كريم العدل، وهو ينتمي إلى عالم المسلسلات القصيرة، حيث إنه مكون من 15 حلقة.

قصة مسلسل "220 يوم"

تدور أحداث المسلسل في إطار رومانسي اجتماعي، حيث يؤدي كريم فهمي دور كاتب يعيش مع زوجته، التي تلعب دورها صبا مبارك، وتشغل وظيفة مديرة مكتبة، حيث يسعيان في محاولة دائمة لبناء حياة مستقرة وسط الضغوط اليومية، كما تشارك الفنانة حنان سليمان في دور الأم التي تمثل الدفء والحنان، بينما تظهر عايدة رياض في دور الخالة ذات الشخصية القوية، يجسد علي الطيب شخصية ابنها الذي يدخل في تفاعلات مؤثرة ضمن سياق الأحداث.

طرح بوستر مسلسل 220 يوم

وطرحت منصة شاهد الرقمية مؤخرا البوستر الرسمي الخاص بـ مسلسل 220 يوم، الذي يجمع بين عدد من النجوم.

وظهر الفنان كريم فهمي على البوستر بـ “لوك” مختلف، حيث ظهر “أصلع” الرأس مع الاحتفاظ بذقن طويلة قليلا وشارب.

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