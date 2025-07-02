فالفيردي: عبور يوفنتوس خطوة إلى الأمام وهذه رسائل ألونسو

علق فيديريكو فالفيردي لاعب وسط ريال مدريد، على أداء الريال أمام يوفنتوس في دور الـ16 من كأس العالم للأندية 2025، مؤكدًا أنهم واجهوا خصمًا قويًّا وأن الفوز لم يكن سهلًا على الإطلاق.

وقال فالفيردي في تصريحات لشبكة DAZN عقب المباراة: "واجهنا خصمًا قويًّا، وبذلنا مجهودًا بدنيًّا كبيرًا. خلقنا العديد من الفرص، وهذا يُحسب لنا لأننا عملنا على كل الجوانب: التحضير، الهجوم، والدفاع. لا تزال هناك أمور بحاجة إلى تحسين، لكن هذه خطوة إلى الأمام".



وتحدث الدولي الأورجواياني عن الرسائل التكتيكية التي نقلها المدرب تشابي ألونسو للاعبين قبل وأثناء اللقاء، موضحًا: "طلب منا السيطرة على الكرة، وأن نستعيدها بسرعة عند فقدانها. أعتقد أننا قدمنا مباراة جيدة جدًا على هذا المستوى".

كما لم يخفِ فالفيردي إعجابه بزميله الشاب جونزالو جارسيا، صاحب هدف الفوز، قائلًا: "إنه يستحق كل ما يحدث له. يعمل بجد دائمًا. لاعب من أبناء النادي، لطالما قاتل بعيدًا عن الأضواء في الكاستيا. نشعر بالفخر من أجله، ويجب أن نُهنئه".

وعن دوره القيادي داخل الفريق، اختتم فالفيردي بالقول: "أحاول الاستفادة من كل زملائي. هم يجعلونني أشعر بالراحة، وهذا يجعل من السهل علي إعطاء التعليمات داخل الملعب، لأنهم ينفذونها باحترافية".

وحصد فالفيردي نجم ريال مدريد علي جائزة رجُل مباراة ريال مدريد ويوفنتوس في المباراة التي جمعتهما على ملعب هارد روك في قمة مباريات دور الـ16 لبطولة كأس العالم للأندية 2025 التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.



وتأهل ريال مدريد الإسباني بعد فوزه بهدف جارسيا لملاقاة الفائز من مباراة بوروسيا دورتموند الألماني أمام مونتيري المكسيكي في الدور ربع نهائي مونديال الأندية 2025.



تشكيل ريال مدريد أمام يوفنتوس

تيبو كورتوا، ترينت ألكسندر أرنولد، أنطونيو روديجر، أوريلين تشواميني، دين هويسن، فران جارسيا، فيدي فالفيردي، أردا جولر، جود بيلينجهام، فينيسيوس جونيور، جونزالو.



تشكيل يوفنتوس ضد ريال مدريد

دي جريجوريو، كالولو، روجاني، وبريمر كيلي، ألبرتو، ويستون ماكيني، كفرين تورام، أندريا كامبياسو، جابرييل كونسيساو وكينان يلدز، كولو مواني.

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