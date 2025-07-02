نيوم السعودي يستقر على مديره الفني

أكدت تقارير سعودية أن نادي نيوم السعودي توصل لاتفاق نهائي مع المدرب الفرنسي كريستوف جالتييه، لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لمدة موسمين.

جالتييه يُعد من أبرز الأسماء التدريبية في أوروبا، إذ قاد ليل لتحقيق لقب الدوري الفرنسي موسم 2020-2021، وكرر الإنجاز مع باريس سان جيرمان في موسم 2022-2023.

كما وصل مع نيس إلى نهائي كأس فرنسا في موسم 2021-2022.

وكانت آخر محطاته كانت في قطر مع نادي الدحيل، حيث قاده للمنافسة حتى الرمق الأخير على لقب الدوري، وأنهى الموسم في المركز الثاني بفارق نقطتين فقط عن السد، كما خسر نهائي الكأس أمام نفس الفريق بركلات الترجيح.



فيما أعلن نادي نيوم السعودي، تعاقده رسميًا مع المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت، في صفقة انتقال حر، ليكون زميلًا للدولي المصري أحمد حجازي في صفوف الفريق.

وقالت الصفحة الرسمية للنادي عبر منصة "إكس": الـهـداف الـتـاريخي ألكسندر لاكازيت مـرحـبًا بـك فـي نيوم.

ويستعد نيوم لخوض أول مواسمه في الدوري السعودي 2025-2026، ويواصل تعزيز تشكيلته بأسماء بارزة، إذ سبق أن ضم الجزائري سعيد بن رحمة نهائيًا بعد تفعيل بند الشراء، كما تعاقد مع الفرنسي أمادو كوني.

وانضم لاكازيت إلى نيوم بعد انتهاء عقده مع أولمبيك ليون الفرنسي، الذي هبط مؤخرًا إلى دوري الدرجة الثانية، ليخوض بذلك تجربته الثالثة فقط في مسيرته الاحترافية، بعد أن لعب سابقًا بقميصي ليون وأرسنال الإنجليزي.

يذكر أن عقد أحمد حجازي مع نادي نيوم مستمر حتى يونيو 2026.

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