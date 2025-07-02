الأربعاء 02 يوليو 2025
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رياضة

جيراسي رجل مباراة دورتموند أمام مونتيري المكسيكي

سيرهو جيراسي
سيرهو جيراسي

حصد سيرهو جيراسي لاعب دورتموند جائزة رجل مباراة فريقه أمام مونتيري المكسيكي في كأس العالم للأندية 2025.

 

وقاد جيراسي فريق بوروسيا دورتموند للحصول على آخر بطاقات التأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تستضيفها أمريكا في الوقت الحالي، وتستمر حتى 13 يوليو الجاري.

وافتتح سيرو جيراسي التسجيل أمام مونتيري في الدقيقة الـ14 للفريق الألماني، حيث تسلم تمريرة بينية رائعة داخل منطقة الجزاء، ليسدد الكرة ببراعة في الزاوية اليمنى لمرمى مونتيري.


وعاد جيراسي ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة الـ24، مستغلًّا عرضية أرضية من كريم أديمي، حيث أودع الكرة بدقة على يسار الحارس.


وفي الشوط الثاني، قلص مونتيري الفارق مبكرًا عبر جيرمان بيرتيرامي في الدقيقة الـ48، إذ حوَّل عرضية من الجهة اليسرى برأسية قوية إلى الشباك.

وضرب بوروسيا دورتموند بذلك موعدًا ناريًّا مع  ريال مدريد، في ربع نهائي كأس العالم للأندية لتلك النسخة.

 

موعد مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند


تنطلق مباراة ريال مدريد أمام بوروسيا دورتموند  يوم السبت المقبل، 5 يوليو الجاري، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

وخاض بوروسيا دورتموند مباراته في دور الـ16، فجر اليوم الأربعاء، ضد نظيره مونتيري المكسيكي.
ونجح الفريق الألماني في تحقيق فوز صعب على نظيره مونتيري، بهدفين لهدف، في آخر مباريات دور الـ16 من البطولة.

 

 

وتأهل بوروسيا دورتموند بذلك إلى ربع نهائي البطولة، في نسختها الأولى بعد استحداث نظامها من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا.

 

كان ريال مدريد قد تأهل بدوره إلى تلك المرحلة من البطولة بعدما حقق فوزًا عسيرًا على يوفنتوس، مساء أمس، بهدف دون رد.

 

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