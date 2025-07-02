صيف بنكهة الربيع، نشاط للرياح يؤثر في 4 شواطئ، أتربة ورمال على هذه المحافظة، وموجة حارة تضرب البلاد

حالة الطقس اليوم، بالرغم من أننا في فصل الصيف المعروف بأنه أكثر فصول العام استقرارًا فإنه قرر أن يغير من جلده بفعل التغييرات المناخية، ففي الأمس شهدت بعض المحافظات أمطارًا غزيرة بسبب منخفض جوي فى طبقات الجو العليا ومنخفض سطحي بالتزامن مع سخونة الجو وارتفاع الرطوبة.



أما اليوم فقرر الصيف أن يأتي برياح الربيع، حيث حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط الرياح المثيرة للأتربة على محافظة البحر الأحمر.



تحذير من نشاط الرياح والرمال والأتربة

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على هذه الشواطئ "مطروح، العلمين، الاسكندرية، السلوم"، بينما يصل ارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2.25 متر.

ويكون هناك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على محافظة البحر الأحمر.

حالة الطقس اليوم الأربعاء

أعلنت هيئة الارصاد الجوية حالة الطقس اليوم الأربعاء، وتوقعت أن يسود طقس حار إلى شديد الحرارة رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارًا

كما توقعت أن يسود طقس حار إلى شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وحار رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضًا أن يسود طقس مائل للحرارة رطب في أول الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

ويكون هناك ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية.



وكانت قد حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة صباحية بدأت السادسة وحتى الثامنة صباحًا قد تكون كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء.

الأرصاد تعلن درجات الحرارة اليوم الأربعاء

وفي ما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 36، المحسوسة 38

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 37, المحسوسة 39

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 24 و درجة الحرارة العظمى 37, المحسوسة 39

بنها: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 36 , المحسوسة 38

الإسكندرية:درجة الحرارة:22 ودرجة الحرارة العظمى 31 , المحسوسة 34

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 31 , المحسوسة 33

مطروح:درجة الحرارة 23 ودرجة الحرارة العظمى 30 , المحسوسة 33

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 22 و درجة الحرارة العظمى 37 , المحسوسة 39

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 32 , المحسوسة 34

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 31 , المحسوسة 35

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 36 , المحسوسة 38

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 38 , المحسوسة 40

السويس: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى: 37, المحسوسة 40

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 28 ودرجة الحرارة العظمى 38 , المحسوسة 42

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 28 ودرجة الحرارة العظمى 39 , المحسوسة 42

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 38 , المحسوسة 40

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 37 , المحسوسة 39

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 38 , المحسوسة 40

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى: 40 , المحسوسة 42

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 41 , المحسوسة 42

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 42 , المحسوسة 43

أسوان: درجة الحرارة 27 ودرجة الحرارة العظمى 42 , المحسوسة 43

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