الأربعاء 02 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

حالة الطقس اليوم الأربعاء، تحذير من نشاط الرياح وارتفاع الأمواج بـ 4 شواطئ

ارتفاع الأمواج، فيتو
ارتفاع الأمواج، فيتو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط الرياح على شواطئ" مطروح، العلمين، الاسكندرية، السلوم",، بينما يصل ارتفاع الأمواج من 1.5: 2.25 متر.

حالة الطقس غدا، نشاط للرياح على هذه الشواطئ وأتربة ورمال على محافظة البحر الأحمر

سقطت عليه شجرة، مصرع شخص بسبب تقلبات الطقس فى المنوفية

ويكون هناك نشاط للرياح المثيرة للرمال والاتربة على محافظة البحر الأحمر.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم  الاربعاء  ويسود طقس رطب إلى  شديد الحرارة رطب نهارا على شمال البلاد  حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن  يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وحار رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة  على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للحرارة رطب  في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

ويكون هناك ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تترواح من 2:3  درجات مئوية. 

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم: 

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة المحسوسة: 38

 

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة المحسوسة: 34

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 38
درجة الحرارة المحسوسة: 40

 

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة المحسوسة: 40

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 42

درجة الحرارة المحسوسة: 43

 

وفصل الصيف أكثر الفصول استقرارا فى الأحوال الجوية حيث  تتأثر مصر خلال فصل الصيف  بامتداد منخفض الهند الموسمي والذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة  مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس،كما  يتخلل امتداد مرتفع العروض الوسطى ويجلب معه كتلًا هوائية قادمة، من جنوب أوروبا، التي تعمل على تحسن نسبى فى درجات الحرارة.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أن هناك العديد من العوامل التى تؤثر فى الطقس من أجل التنبؤ به وهى الضغط الجوى ودرجة الحرارة وسرعة الرياح واتجاه الرياح والرطوبة والغيوم وهطول الأمطار.

وقالت الأرصاد الجوية إن الضغط الجوي يؤثر فى حركة الرياح وتؤثر درجة الحرارة فى الرطوبة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس الطقس اليوم الأربعاء الطقس الطقس اليوم هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس حالة الطقس اليوم الاربعاء

مواد متعلقة

حالة الطقس اليوم الأربعاء، انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وارتفاع الرطوبة

حالة الطقس غدا، نشاط للرياح على هذه الشواطئ وأتربة ورمال على محافظة البحر الأحمر

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء

شبورة كثيفة ورطوبة، حالة الطقس غدا الاربعاء

أمطار خفيفة على شرق القاهرة وغزيرة على هذه المناطق

آخر تحديثات الطقس، أمطار رعدية غزيرة ورياح وأتربة على هذه المناطق

الأكثر قراءة

ثعلب البيت الأبيض.. ترامب طالب مصر بتفجير سد النهضة ويحلم بـ«نوبل للسلام»

الأهلي يبدأ حملة غربلة بصفوف الفريق، الاستغناء عن الساعي للمصري، نيدفيد يقترب من سيراميكا، دراسة العروض المقدمة لـ كريستو ورضا سليم لحسم مصيرهما

عقود المدربين أحدث أزمات اتحاد الكرة.. النسخ الصورية "عرض مستمر".. والجبلاية تبحث عن حل جذرى لاستعادة الملايين المهدرة

إصابة 19 عاملًا جراء انقلاب سيارة نقل في ديروط

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة المطرب الشعبي أحمد عامر (خاص)

3980 جنيها لهذا العيار.. تراجع سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء 2-7-2025

أخبار مصر: ارتفاع وفيات ومصابي حادث حفار جبل الزيت، وفاة مطرب شعبي شهير بشكل مفاجئ، فيديو تعدي شاب على فتاة يهز الإسكندرية

بعد ساعة من الآن، الأرصاد تحذر من ظاهرة مقلقة في طقس اليوم وتعلن موعد انتهائها

خدمات

المزيد

3980 جنيها لهذا العيار.. تراجع سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء 2-7-2025

أقل من 50 جنيها، سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 2-7-2025

البيان رقم 12، ماذا قالت الأرصاد الجوية عن خريطة الأمطار المتوقعة اليوم؟

سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

بعد زيادتها بدءا من اليوم.. الأسعار الرسمية الجديدة لسجائر "ميريت" و"مارلبورو" و"إل إم" (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 2 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 2 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 2 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية