سقطت عليه شجرة، مصرع شخص بسبب تقلبات الطقس فى المنوفية

لقى شاب مصرعه بمدينة تلا التابعة لمحافظة المنوفية، إثر سقوط شجرة عليه، بسبب هطول الأمطار وموجة الطقس السيئ.

الطقس يتسبب فى مصرع شاب بالمنوفية



وتلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية، مأمور مركز شرطة تلا يفيد بإستقبال مستشفي تلا المركزي "س.ب.ح" 30 سنة جثة هامدة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ومن جانبه كان قد أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن رفع حالة الطوارئ في أماكن سقوط الأمطار والتعامل الفوري مع حالات سقوط الأشجار وأعمدة الإنارة.

تفعيل غرفة العمليات لمتابعة توابع تقلبات الطقس بالمنوفية



ومن جانبه أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على التعامل والمتابعة من غرفة العمليات المركزية والدفع بكافة الأجهزة المعنية للتعامل مع حالات الأشجار التي سجلتها المحافظة بالتزامن مع سقوط الأمطار.

وشهدت مراكز أشمون والشهداء وتلا والسادات بمحافظة المنوفية، اليوم أمطارًا غزيرة تسببت في حالة من الارتباك المروري وتجمعات مياه بالشوارع الرئيسية والفرعية.

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