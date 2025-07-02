جابكو تدفع بطائرتين للبحث عن مفقودين في حادث حفار جبل الزيت بالبحر الأحمر

أكدت مصادر مطلعة بوزارة البترول لفيتو أن شركة جابكو أرسلت طائرتين هليكوبتر للبحث عن 6 أشخاص ما زالوا مفقودين في حادث غرق حفار البترول بالبحر الأحمر.



وأشارت المصادر إلى وصول عدد المتوفين الذين تم انتشال جثثهم من طاقم حفار البترول الغارق "إد مارين 12" بمنطقة جبل الزيت في البحر الأحمر إلى 4 أشخاص من الطاقم، كما بلغ إجمالي من تم إنقاذهم حتى الآن 21 شخصًا من الطاقم، بينهم المسؤول عن الحفار، وتبين أن الناجين لديهم إصابات متفرقة ما بين كسور وسحجات وكدمات.

وتم نقل 20 شخصًا من الناجين على الوحدة البحرية "لورد جي" فيما جرى نقل المسؤول عن الحفار والذي يعمل "ريج موفر" وتم إنقاذه على الوحدة البحرية إدكو رشيد وتجري عمليات البحث والإنقاذ من خلال عدد من الوحدات البحرية التابعة لشركة جابكو وذلك للعثور على باقي المفقودين من الطاقم.

الإهمال في الصيانة الدورية سبب الغرق

كما أشار بعض المختصين في أن حوادث غرق الحفارات من الحوادث النادرة موضحًا أن سبب الغرق الإهمال في الصيانة والإجراءات الفنية والهندسية أو إهمال الشركات القائمة على هذه الحفارات بعمل صيانات دورية في موعدها المحدد.

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