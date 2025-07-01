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رياضة

ميدو يستقيل من لجنة التخطيط في الزمالك

ميدو
ميدو

أعلن أحمد حسام “ميدو”، نجم نادي الزمالك السابق، استقالته من منصبه كعضو في لجنة التخطيط لقطاع كرة القدم بالنادي، مؤكدًا أن علاقته بالزمالك “أبدية” رغم رحيله عن المنصب الإداري.

 

ميدو يرحل عن منصبه 

وقال ميدو في بيان رسمي، إنه قبل المهمة في فترة حرجة لمساعدة النادي على الخروج من كبوته، وتعرض مع اللجنة لهجوم كبير، لكن الأولوية كانت دومًا لمصلحة الزمالك.

وأوضح أن اللجنة عملت منذ البداية على إصلاح أوضاع الفريق من خلال دعم ملف التعاقدات، وتنظيم العمل داخل قطاع الكرة، ثم التمهيد لتأسيس إدارة رياضية محترفة تسير على نهج الأندية الكبرى.

وأضاف ميدو: “آن الأوان أن نترك للإدارة الجديدة المساحة الكاملة للعمل بحرية من أجل تحقيق النجاحات المطلوبة، وقد قررت الاعتذار عن تولي أي منصب إداري رسمي أو حتى استشاري داخل نادي الزمالك في الوقت الحالي، مع تأكيدي على استمرار دعمي الكامل لهذا الكيان العظيم”.

وتوجّه ميدو بالشكر لزملائه في لجنة التخطيط، وعلى رأسهم عمرو الجنايني، الكابتن حازم إمام، والكابتن حسين لبيب، مؤكدًا أنهم بذلوا جهدًا كبيرًا في واحدة من أصعب الفترات في تاريخ النادي.

وفي سياق متصل، أعلن ميدو عودته لتقديم برنامج “أوضة اللبس” على قناة النهار، موضحًا أن التجربة الجديدة ستشكل نقلة في الإعلام الرياضي المصري، وتقديم محتوى يحاكي البرامج العالمية. وأكد حرصه منذ البداية على الفصل بين عمله الإعلامي وأي منصب داخل الزمالك لتجنب تضارب المصالح.

وختم ميدو تصريحه بتمنياته بالتوفيق لنادي الزمالك في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن البرنامج سيحافظ على الحياد ويقدم إعلامًا رياضيًا هادفًا يليق بالجمهور المصري.

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