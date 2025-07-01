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رياضة

جونزالو جارسيا يتقدم بالهدف الأول لريال مدريد أمام يوفنتوس

ريال مدريد ويوفنتوس
ريال مدريد ويوفنتوس

تقدم جونزالو جارسيا بالهدف الأول لريال مدريد أمام يوفنتوس  بالدقيقة 54 في المباراة التي تجمعهما على ملعب هارد روك في قمة مباريات دور الـ16 لبطولة كأس العالم للأندية 2025 التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.

 

ويلتقي الفائز من مباراة ريال مدريد الإسباني أمام يوفنتوس الإيطالي مع الفائز من مباراة بوروسيا دورتموند الألماني أمام مونتيري المكسيكي في الدور ربع نهائي مونديال الأندية 2025.

تشكيل ريال مدريد أمام يوفنتوس 


تيبو كورتوا، ترينت ألكسندر أرنولد، أنطونيو روديجر، أوريلين تشواميني، دين هويسن، فران جارسيا، فيدي فالفيردي، أردا جولر، جود بيلينجهام، فينيسيوس جونيور، جونزالو.

 

تشكيل يوفنتوس ضد ريال مدريد


دي جريجوريو، كالولو، روجاني، وبريمر كيلي، ألبرتو، ويستون ماكيني، كفرين تورام، أندريا كامبياسو، جابرييل كونسيساو وكينان يلدز، كولو مواني.

 

ووفقا لشبكة "أوبتا" العالمية المتخصصة في الإحصائيات، تعد مواجهة ريال مدريد ويوفنتوس في مونديال الأندية رقم 22 بين الفريقين في البطولات الرسمية، حيث سبق أن التقيا في 21 مباراة، حقق خلالها ريال مدريد 10 انتصارات، مقابل 9 ليوفنتوس، فيما حسم التعادل مباراتين فقط.


ويعد يوفنتوس ثاني أكثر ناد غير إسباني يواجهه ريال مدريد في المسابقات الرسمية، بعد بايرن ميونخ الألماني، الذي خاض أمامه الفريق الملكي 28 مواجهة.


وتعد مباراة دور الـ16 في مونديال الأندية بين الريال ويوفنتوس رابع مواجهة بين الفريقين تُقام على أرض محايدة، بعد لقاءات سابقة في أعوام 1962 و1998 و2017، والتي جرت جميعها في إطار مسابقات أوروبية كبرى أو نهائيات قارية.

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