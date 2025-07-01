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رياضة

استمرار التعادل السلبي بين ريال مدريد ويوفنتوس بعد 30 دقيقة

ريال مدريد،فيتو
ريال مدريد،فيتو

يستمر التعادل السلبي بين ريال مدريد ونظيره يوفنتوس الإيطالي، بعد مرور 30 دقيقة من مباراة الفريقين في قمة مباريات دور الـ16 لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

وتبادل الفريقين الهجمات خلال النصف ساعة الأولى آملا في خطف الهدف الأول.

وكاد كولو مواني أن يسجل الهدف الأول ولكنه أهدر فرصة هدف محقق في الدقيقة 7 بعد انفراد تام بالمرمى.

رد بعدها ريال مدريد بتسديدة عن طريق تشواميني ولكنها كانت بعيدة عن المرمى.

تشكيل ريال مدريد أمام يوفنتوس 

تيبو كورتوا، ترينت ألكسندر أرنولد، أنطونيو روديجر، أوريلين تشواميني، دين هويسن، فران جارسيا، فيدي فالفيردي، أردا جولر، جود بيلينجهام، فينيسيوس جونيور، جونزالو.

تشكيل يوفنتوس ضد ريال مدريد

دي جريجوريو، كالولو، روجاني، وبريمر كيلي، ألبرتو، ويستون ماكيني، كفرين تورام، أندريا كامبياسو، جابرييل كونسيساو وكينان يلدز، كولو مواني.

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موعد مباراة ريال مدريد ويوفنتوس

وتنطلق مباراة ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي في الـ10 مساء بتوقيت القاهرة.

ريال مدريد يدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه العريض بثلاثية نظيفة على ريد بول سالزبورج في ختام دور المجموعات، بينما يسعى يوفنتوس لتجاوز آثار الهزيمة الثقيلة التي تلقاها أمام مانشستر سيتي بنتيجة 5-2، والتي كشفت عن نقاط ضعف واضحة في الخط الخلفي.

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