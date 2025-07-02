محامي زوجة حسام حسن يكشف كواليس جلسة الصلح بينهما بعد أزمة فيلا كينج مريوط (فيديو)

قال محمد شمس، محامي دان آدم زوجة الكابتن حسام حسن المدير الفنى للمنتخب الوطنى لكرة القدم، إنه جرى التصالح بينهما في قضية الضرب التي كانت قد جرى اكتشافها أثناء أزمة فيلا كينج مريوط، مشيرًا إلى أن الصلح بين الطرفين أنهى كافة الخلافات بينهما.

وأجرت فيتو بثًّا مباشر مع محمد شمس محامي دان آدم زوجة الكابتن حسام حسن، كشف فيه تفاصيل إنهاء الأزمة بين الطرفين وخاصة فيلا كينج مريوط.

وأكد شمس، أنه تم إنهاء الخلافات المثارة بشأن فيلا "الكينج" بين المدير الفني وزوجته دان آدم، بعد فترة من اللغط ومحاولات التشويه التي طالت موكلتنا دون وجه حق، وحضر من أدعي أنه استأجر الفيلا وقام بإيجار الفيلا وتنازل عن المحضر وكذلك تنازلت زوجة الكابتن حسام حسن.

وأشار شمس، إلى أنه تم الاتفاق على بيع ربع فيلا كينج مريوط التي تمتلكه إلى زوجها وذلك حفاظا على الرابط الأسري وامتثلا للحفاظ على العائلة.

وأكد شمس، أن هذه الخطوة جاءت بعد أن ثبت للجميع موقف الزوجة، الذي التزم بالقانون، واحترم القيم الأسرية، ورفض الانسياق وراء المهاترات والاستفزازات الرخيصة التي سعى البعض من خلالها للنيل من كرامتها وصورتها أمام الرأي العام.

وأضاف المحامي، أن دان آدم زوجه الكابتن حسام حسن كانت دائمًا صاحبة موقف واضح ومحترم، حافظت فيه على بيتها وحقوقها، ولم تسمح لأحد أن يستخدم اسمها لتحقيق مكاسب أو بطولات زائفة.

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