الثلاثاء 01 يوليو 2025
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وزير الطيران يتابع حالة هبوط اضطراري لطائرة خاصة أجنبية بمطار القاهرة

وزير الطيران يتابع
وزير الطيران يتابع حالة هبوط اضطراري لطائرة خاصة، فيتو
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أجرى الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، زيارة ميدانية إلى مطار القاهرة الدولي لمتابعة إجراءات التعامل مع حالة هبوط اضطراري لطائرة خاصة أجنبية، وذلك بعد تلقي بلاغ من قائد الطائرة عن وجود عطل فني في إحدى عجلاتها، مما استدعى الهبوط الفوري، ويأتي ذلك في إطار التزام وزارة الطيران المدني بتعزيز معايير السلامة الجوية والاستجابة الفعالة للطوارئ.

وتعاملت الجهات المختصة بـ مطار القاهرة الدولي  مع البلاغ بكفاءة عالية، وفقًا للمعايير الدولية للأمن والسلامة، حيث تم تأمين مسار الطائرة والمهبط، وتجهيز فرق الطوارئ لضمان هبوط آمن، وهو ما تحقق بنجاح ودون تسجيل أي إصابات أو أضرار.

تتولى الإدارة المركزية لحوادث الطيران بوزارة الطيران المدني اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للتشريعات المحلية والدولية لتعزيز سلامة الطيران.

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