طفرة في حركة الطيران بمطار العلمين الدولي

يمثل مطار العلمين الدولي أحد المشروعات الوطنية العملاقة التي تجسد رؤية الدولة لبناء مستقبل مستدام قادر على المنافسة إقليميا ودوليا، ويدعم جهود تحويل الساحل الشمالي ومدينة العلمين الجديدة إلى مركز متكامل للسياحة والاستثمار والأنشطة الاقتصادية.

ويشهد المطار حاليا طفرة في حركة الطيران بانضمام شركات كبرى إلى جدول تشغيله، بما يعزز الربط الجوي مع مدن محورية في الخليج وأوروبا وآسيا. ومن بين هذه الشركات: الخطوط الجوية السعودية، سكاي أب، فيجن إير، فلاي ناس، طيران الاتحاد، فلاي دبي، الخطوط الكويتية، سمارت وينجز، ساوث ويند، طيران بلغاريا، هاي سكاي، وغيرها.

بوابة جديدة تربط مصر بالعالم

وتؤكد هذه الزيادة في التشغيل مكانة المطار كبوابة جديدة تربط مصر بالعالم وتفتح أبواب الساحل الشمالي أمام السياحة والاستثمار.

ويمثل مطار العلمين الدولي اليوم وجه مصر الحديث، ويعكس الطفرة التي تشهدها الجمهورية الجديدة في مختلف المجالات، وذلك في إطار جهود وزارة الطيران المدني التي تعمل وفق رؤية شاملة لتطوير القطاع وتعزيز دوره كقاطرة للتنمية المستدامة.

وتحرص الوزارة على رفع كفاءة البنية التحتية للمطارات، وتحديث الخدمات المقدمة للمسافرين، وتطبيق أحدث معايير التشغيل والسلامة والجودة، بما يعزز مكانة مصر على خريطة الطيران والسياحة الدولية ويدعم الاقتصاد الوطني.

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