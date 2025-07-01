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رياضة

نجم الزمالك محمد شحاتة يحتفل بزفافه اليوم

محمد شحاته، فيتو
محمد شحاته، فيتو

احتفل محمد شحاتة لاعب وسط منتخب مصر ونادي الزمالك بزفافه اليوم الثلاثاء، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

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واستغل شحاته فترة توقف المباريات قبل انطلاق الموسم الجديد ليقيم حفل زفافه.

وأكد محمد شحاتة، لاعب خط وسط نادي الزمالك في تصريحات سابقة أنه رفض عروضًا عربية من أجل تحقيق حلم عمره بالانتقال إلى الزمالك.

وقال محمد شحاتة خلال حوار تليفزيوني: "أنا من المنيا ووالدي طلب مني أروح اختبارات طلائع الجيش والحمد لله نجحت في الاختبارات، ولعبت من 2012 في الطلائع وبعد كدة رحت الزمالك.


وواصل: "حلمي كان اللعب في الزمالك منذ صغري، والحمد لله على تحقيق هذا الحلم، لأنه شرف لأى لاعب ارتداء قميص الزمالك، ورفضت عرضًا عربيًّا من أجل تحقيق الحلم، وبشكر إدارة الطلائع على وقفتهم معايا".

 

وشدد: "لحظة تقديمي لاعبًا في نادي الزمالك كان أسعد يوم في حياتي وما كنتش مصدق نفسي، وشعور كبير جدًّا أن أكون لاعبًا فى الزمالك وألبس تيشيرت الفريق الأبيض".

 

الكونفدرالية مجرد بداية

وأتم: "بجتهد جدًّا في المران وبموت نفسي وأشكر الجمهور الذي يقف دائمًا في ظهري وبيشجعني ويحملني مسؤوليات كبيرة، وإن شاء الله أوعدهم بالبطولات، والكونفدرالية مجرد بداية".

 

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محمد شحاته منتخب مصر نادي الزمالك انطلاق الموسم الجديد

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