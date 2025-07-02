ارتفاع أسعار سيارات نيسان صني موديل 2026 بالسوق المصري

سيارات نيسان… استقبلت سيارات نيسان مطلع شهر يوليو بارتفاع مفاجئ في أسعار سيارتها نيسان صني موديل 2026 في السوق المحلي، وذلك علي عكس ما جرت العادة التي اعتاد عليها المستهلك من خفض اسعار السيارات الذي جرت خلال الأشهر الماضية.



أسعار نيسان صني 2026 بداية يوليو

ونرصد في التقرير التالي أسعار سيارات نيسان صني موديل 2026، في السوق المصري خلال شهر يوليو الجاري ومن المقرر تطبيقها في المعارض المصرية ونرصد الاسعار في التقرير التالي:-



يصل سعر أول فئة مانيوال بيز بسعر 645 ألف جنيه.

أول فئة أوتوماتيك بيز بسعر 735 ألف جنيه بدلًا من 710 ألف جنيه بزيادة 25 ألف جنيه.

ثاني فئة أوتوماتيك بلس بسعر 780 ألف جنيه بدلًا من 765 ألف جنيه بزيادة 15 ألف جنيه

ثالث فئة أوتوماتيك سوبر صالون بسعر 810 ألف جنيه بدلًا من 795 ألف جنيه بزيادة 15 ألف جنيه.





مواصفات سيارات نيسان صني

حصلت سيارات نيسان صني علي محرك سعة 1500 سي سي 4 سلندر بقوة 108 حصان وعزم دوران 134 نيوتن متر وناقل حركة مانيوال 5 سرعات أو أوتوماتيك. ويمنح ناقل الحركة الأوتوماتيكي ذو 4 سرعات في نيسان صني التحكم السلس والتغيير الدقيق والسريع. وتتسارع السيارة من الثبات الي 100 كم في الساعة في 15.5 ثانية مع الوصول الي معدل استهلاك وقود بواقع 6.9 لتر لكل 100 كم.

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