الثلاثاء 01 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

غادة عبد الرازق تخطف الأنظار بلوك مختلف في العرض الخاص لفيلم أحمد وأحمد (فيديو)

العرض الخاص لفيلم
العرض الخاص لفيلم أحمد وأحمد

تحتفل الفنانة غادة عبد الرازق بالعرض الخاص بفيلم أحمد وأحمد، الذى يقوم ببطولته النجمان أحمد السقا وأحمد فهمي، وتلعب خلاله شخصية حبيبة أحمد السقا السابقة، وتظهر كضيف شرف في العمل.
 


ووصلت غادة عبد الرازق لريد كاربت العرض الخاص للعمل، وظهرت بإطلالة مختلفة خطفت من خلالها أنظار الجمهور، وقام مخرج العمل أحمد نادر جلال بتقبيل يدها.
 

 

 

 



تفاصيل فيلم أحمد وأحمد 

وينتمي فيلم “أحمد وأحمد” إلى نوعية الأعمال الأكشن الكوميدية، ويظهر أحمد السقا بشخصية خال أحمد فهمي، فيما يلعب الأخير دور مهندس ديكور، ويعيشان معًا العديد من المواقف الكوميدية والأزمات، كما يدير السقا إمبراطورية إجرامية خلال الأحداث، ويتعرض لحادث ويفقد الذاكرة.

ويتعرض الفنان أحمد فهمي للخطف ضمن أحداث فيلمه الجديد أحمد وأحمد، الذي يقدمه بالتعاون مع الفنان أحمد السقا.

وتأتي عملية الخطف بسبب عمل خاله الذي يجسد دوره الفنان أحمد السقا، الذي يعمل مع مافيا خارجية، تقوم بخطف ابن اخته الذي يلعب دوره أحمد فهمي كي يقوم بإتمام إحدى العمليات المتفق عليها.

الفيلم من بطولة: أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، محمد لطفي، رشدي الشامي، وحاتم صلاح، مع عدد من ضيوف الشرف منهم إبراهيم حجاج، والعمل من فكرة وسيناريو وحوار أحمد درويش ومحمد عبد الله، وإخراج أحمد نادر جلال.

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العرض الخاص لفيلم أحمد وأحمد أحمد وأحمد أحمد السقا

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