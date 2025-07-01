كأس العالم للأندية، يبحث عشاق الكرة العالمية عن مباراة ريال مدريد الإسباني أمام نظيره يوفنتوس الإيطالي، مساء اليوم الثلاثاء، في قمة مباريات دور الـ 16 لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

موعد مباراة ريال مدريد امام يوفينتوس

وتنطلق مباراة ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي في الـ10 مساء بتوقيت القاهرة.

البث المباشر لمباراة ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي

ويُمكن متابعة مباراة ريال مدريد ويوفنتوس عبر قناتي MBC MASR 2, MBC Action المفتوحتين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تردد القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ويوفنتوس في كأس العالم للأندية 2025



ويمكن متابعة قنوات MBC الناقلة لمباراة ريال مدريد ويوفنتوس في كأس العالم للأندية 2025 من خلال القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات عبر الترددات التالية:

تردد قناة MBC Action عبر القمر الصناعي نايل سات



التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: تلقائي

جودة القناة: HD

تردد قناة MBC Action عبر القمر الصناعي عرب سات

التردد: 12284

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

جودة القناة: HD



تردد قناة MBC MASR 2 عبر القمر

الصناعي نايل سات

تردد القناة: 11470

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

جودة القناة: HD

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة ريال مدريد ويوفنتوس في كأس العالم للأندية 2025



ولمتابعة البث المباشر عبر الإنترنت لمباراة ريال مدريد ويوفنتوس، سيكون ذلك من خلال "منصة Shahid"، ومنصة DAZN، بصورة مجانية دون الحاجة لاشتراك.

معلق مباراة ريال مدريد ويوفنتوس في كأس العالم للأندية 2025



مع توافر أكثر من قناة ناقلة لمواجهة اريال مدريد ويوفنتوس في كأس العالم للأندية، تتعدد خيارات التعليق الصوتي

MBC MASR 2: فارس عوض.

MBC Action: عبدالله الحربي.

DAZN: خالد الغول.

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