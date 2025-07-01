نشوة محمد علي تقدم "تبقى بصوتك وتقسم لغيرك" على إذاعة الأغاني

تستعد إذاعة الأغاني لإطلاق برنامجها الأسبوعي الجديد تبقى بصوتك وتقسم لغيرك برنامج بفكرة جديدة ومميزة تلقي الضوء على أغنيات تحول مسارها بعد تلحينها أو كتابتها من مطرب لآخر، وما أكثر هذه الأغاني ضمن التراث الغنائي الذي تتميز به إذاعة الأغاني ،

وتقدم البرنامج المذيعة المتألقة نشوة محمد علي ومن إخراج المخرج المميز محمد تركي.



يذكر أن هذا البرنامج ليس الأول الذي يجمع نشوة وتركي، بل جمعهما برنامج رمضان أحلى غنوة في شهر رمضان هذا العام، ولاقى نجاحا كبيرا على موجات الأغاني.







ومن المقرر أن يذاع البرنامج يوم الأحد من كل أسبوع في تمام الرابعة عصرا ابتداء من يوم الأحد ٦ يوليو 2025.







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