الثلاثاء 01 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الاتهامات الموجهة لسائق سيارة نقل طفلين داخل الشنطة الخلفية أثناء القيادة بالبساتين

حجز متهم
حجز متهم

 وجّهت النيابة العامة بالبساتين، عدة اتهامات لسائق سيارة متهم بوضع طفلين داخل الشنطة الخلفية للمركبة أثناء سيره بأحد شوارع دائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة.

ومن بين الاتهامات تعريض حياة الطفلين للخطر، وترويع الآمنين من المارة، وتعريض السيارات الاخري وذاته لخطر حوادث الطرق. 

وبعد الفحص والتحري، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارة وضبط سائقها، وتبين أنه يعمل مديرًا لأحد المطاعم ومقيم بدائرة قسم شرطة باب الشعرية.

 

وضع طفلين داخل الشنطة الخلفية أثناء القيادة بالقاهرة

وبمواجهته، أقر المتهم بارتكاب الواقعة كما وردت في الفيديو المتداول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات الإدارية بحق السيارة وسائقها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية الاجراءات القانونية النيابة العامة بالبساتين ة قسم شرطة البساتين قسم شرطة البساتين قسم شرطة باب الشعرية

مواد متعلقة

في ظروف غامضة، التصريح بدفن طالبة سقطت من الطابق الثامن بالبساتين

لحين ورود تقرير مستشفى العباسية، تجديد حبس أم خنقت أولادها الثلاثة بالشروق

في ظروف غامضة، سقوط طالبة من الطابق الثامن بشارع أحمد زكي بالبساتين

الطابق الأرضي اتفحم، أول صور لحريق فيلا بالتجمع الخامس

نص التقرير الطبي بواقعة اعتداء سيدة على زوجها بـ كاتيل" في بدر

نص تقرير المعمل الجنائي في حريق مصنع أحبار ببدر

لحظة انتشال جثة شخص لقي مصرعه داخل سيارته إثر سقوط ونش عليه

أول صور لسقوط ونش على سيارة ملاكي بالأوتوستراد

الأكثر قراءة

الأرصاد الجوية تعلن درجات الحرارة وخريطة سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة

سيدة أعمال تتبرع برحلات عمرة لأسر ضحايا حادث طريق المنوفية

الأهلي يستعد للإعلان عن رحيل هذا اللاعب

رئيس النواب يفتح النار على الحكومة بسبب الإيجار القديم (تفاصيل)

ترامب: لا يمكن لأحد الوصول إلى المواقع النووية الإيرانية المدمرة

تحقيقات النيابة: سائق حادث الطريق الإقليمي تعمد السير في الاتجاه المعاكس تحت تأثير المخدرات

في الذكرى الـ89 لميلاده، محطات في حياة الشيخ عبد الواحد زكي راضي، صاحب أول مصحف مسجل صوتا وصورة

انخفاض أسعار السلع الغذائية الرئيسية في أول أيام شهر يوليو 2025

خدمات

المزيد

انخفاض أسعار السلع الغذائية الرئيسية في أول أيام شهر يوليو 2025

أسعار الذهب تقفز 50 جنيها (آخر تحديث)

أسعار الذهب في عمان اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025

أسعار الألومنيوم في السوق المحلية اليوم

المزيد

انفوجراف

بعد زيادتها بدءا من اليوم.. الأسعار الرسمية الجديدة لسجائر "ميريت" و"مارلبورو" و"إل إم" (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم مسح الأرض في المنام وعلاقته بتحسين الأحوال وتغيرها إلى الأفضل

في الذكرى الـ89 لميلاده، محطات في حياة الشيخ عبد الواحد زكي راضي، صاحب أول مصحف مسجل صوتا وصورة

من قصص القرآن الكريم.. حكاية سيدنا هود مع أقوى أهل الأرض

المزيد
الجريدة الرسمية