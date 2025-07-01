الاتهامات الموجهة لسائق سيارة نقل طفلين داخل الشنطة الخلفية أثناء القيادة بالبساتين

وجّهت النيابة العامة بالبساتين، عدة اتهامات لسائق سيارة متهم بوضع طفلين داخل الشنطة الخلفية للمركبة أثناء سيره بأحد شوارع دائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة.

ومن بين الاتهامات تعريض حياة الطفلين للخطر، وترويع الآمنين من المارة، وتعريض السيارات الاخري وذاته لخطر حوادث الطرق.

وبعد الفحص والتحري، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارة وضبط سائقها، وتبين أنه يعمل مديرًا لأحد المطاعم ومقيم بدائرة قسم شرطة باب الشعرية.

وضع طفلين داخل الشنطة الخلفية أثناء القيادة بالقاهرة

وبمواجهته، أقر المتهم بارتكاب الواقعة كما وردت في الفيديو المتداول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات الإدارية بحق السيارة وسائقها.

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