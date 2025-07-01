لماذا أحيل للجنايات، قانونية تكشف العقوبة المتوقعة ضد سائق التريلا المتسبب في حادث الطريق الإقليمي

قالت شيرين محفوظ، المحامية بالنقض، إن العقوبة المتوقعة على سائق السيارة التريلا المتسبب بحادث الطريق الإقليمي بالمنوفية تصل للحبس وذلك بعدما إحالته النيابة العامة للمحاكمة الجنائية.



وأكدت محفوظ، أن السائق سيعاقب بتهمه القتل الخطأ تحت تأثير المخدر يعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، مع غرامة مالية، بينما تعتبر تهمة تعاطي المخدرات جناية تصل عقوبتها إلى ثلاث سنوات، لكنها في هذه الحالة مقترنة بجنحة القتل الخطأ.

وبحسب القانون والدستور، فإننا أمام جرائم مرتبطة بعضها ببعض، وبالتالي ستطبّق أقصى عقوبة والأشد جريمة، وهي السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وهي العقوبة المنتظرة للسائق المتسبب بالحادث.

أمر النائب العام بإحالة سائق تريلا المتسبب فى حادث الطريق الإقليمى بالمنوفية إلى محكمة الجنايات فى ضوء الاتهامات المنسوبة إليه.

في إطار ما تباشره النيابة العامة من تحقيقات عاجلة بشأن الحادث المروري الأليم الذي وقع أعلى الطريق الإقليمي بنطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وأسفر عن وفاة تسعة عشر مواطنًا وإصابة ثلاثة آخرين أثناء توجههم إلى عملهم، بادر فريق من أعضاء النيابة العامة بالانتقال إلى موقع الحادث لمناظرة جثامين المتوفين، وسؤال ذويهم وشهود العيان.

وعلى أثر ذلك، تم القبض على قائد السيارة المتسبب في الحادث، وعرضه على النيابة العامة التي أمرت بحبسه احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، كما كشفت نتيجة التحليل المعملي للعينة المسحوبة منه عن ثبوت تعاطيه مواد مخدرة وقت ارتكاب الحادث.

وإذ تنعى النيابة العامة ببالغ الحزن والأسى ضحايا هذا الحادث المفجع، فإنها تتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرهم المكلومة، داعية المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وتنوه النيابة العامة بأن اختصاصها ينعقد في إطار الدعوى الجنائية وحدها، دون الدعوى المدنية، في ضوء اختصاصها المحدد قانونًا، وأن لذوي الضحايا، والمصابين، ولكل من لحقه ضرر من جراء الحادث، الحق في الادعاء مدنيًّا أثناء مباشرة النيابة العامة للتحقيقات، أو أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى الجنائية، أو برفع دعوى مستقلة أمام المحكمة المدنية المختصة، حفاظًا على حقوقهم المشروعة.

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