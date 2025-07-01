حماية المستهلك: ضبط مخزنين لتعبئة وبيع سلع مجهولة المصدر في الطالبية والوراق

تمكن جهاز حماية المستهلك من ضبط مخزنين غير مرخصين بمحافظة الجيزة، أحدهما بحي الطالبية والآخر بمنطقة الوراق، يقومان بإعادة تعبئة مواد بناء وقطع غيار دراجات نارية مجهولة المصدر، تحت أسماء وعلامات تجارية شهيرة متداولة في الأسواق، في مخالفة صريحة لقانون حماية المستهلك وقانون الغش التجاري.

جاء ذلك في ضربة رقابية جديدة ضمن سلسلة من الحملات النوعية التي ينفذها جهاز حماية المستهلك في مختلف محافظات الجمهورية.

وأكد الدكتور إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الحملة تأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بتكثيف الجهود الرقابية لضبط الأسواق، والتصدي للكيانات الوهمية التي تروج لسلع غير آمنة تضر بصحة وسلامة المواطنين، وتُسيء إلى المناخ الاستثماري المحلي والدولي.

ضبط مواد بناء ومسامير مجهولة المصدر في الطالبية

وانتهت الإدارة العامة للرقابة على الأسواق صباح اليوم، حملة موسعة استهدفت مخزنًا بمنطقة الطالبية بمحافظة الجيزة، تبين أنه يقوم بإعادة تعبئة مواد ومهمات بناء ومسامير بمختلف الأحجام، مجهولة المصدر، داخل عبوات تحمل أسماء علامات تجارية معروفة دون الحصول على ترخيص من الشركات المالكة، وأسفرت الحملة عن ضبط:

4.3 طن من مواد ومهمات البناء والمسامير المُعدة للتداول.

76 كرتونة فارغة معدة للتغليف.

520 ملصقا (استيكر) يحمل علامات تجارية شهيرة.

أدوات التعبئة والتغليف المستخدمة.

منشأة غير مرخصة تستخدم علامات تجارية دون إذن.

تم تحرير محاضر بالمخالفات وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة بعد تقنين الإجراءات القانونية اللازمة.

قطع غيار دراجات نارية في الوراق.. مجهولة ودون بيانات منشأ

كما ضبط الجهاز مخزنًا آخر بمنطقة الوراق، يقوم ببيع وتوزيع قطع غيار دراجات نارية مجهولة المصدر، يتم إعادة تعبئتها داخل عبوات تحمل شعارات وعلامات تجارية مشهورة دون إذن، وأسفرت هذه الحملة عن ضبط:

613 ترس فتيس للدراجات البخارية.

539 موبينة مارش.

610 صليبة وصلة.

1400 فلتر هواء.

وأكدت الحملة أن جميع المضبوطات كانت دون بيانات تشير إلى بلد المنشأ، مما يخالف اشتراطات الأمن والسلامة ويعرض المستهلكين لمخاطر جسيمة.

معلومات وتحريات ومخالفات جسيمة

جاءت هذه الحملات بناءً على تحريات دقيقة وردت للإدارة العامة للرقابة على الأسواق، بشأن وجود منشآت غير مرخصة تتلاعب بمواد مجهولة المصدر، وتُعبئها في عبوات لعلامات شهيرة بغرض الترويج والتوزيع بالسوق المحلي. وبمواجهة المسؤولين عن المخازن، أقروا بعدم امتلاكهم أي تراخيص لاستخدام الأسماء التجارية، وأكدوا أنهم يقومون ببيع سلع غير أصلية باستخدام بيانات مغلوطة تضر بأمن وسلامة المستهلك.

رئيس الجهاز: لا تهاون مع الغش التجاري

أكد الدكتور إبراهيم السجيني أن هذه الوقائع تمثل انتهاكًا صارخًا لقانون حماية المستهلك وقانون الغش التجاري، مشيرًا إلى أن الجهاز يقف بالمرصاد لأي محاولة لطرح منتجات مجهولة المصدر أو استخدام علامات تجارية مضللة.

وأضاف أن الجهاز يولي أهمية قصوى لحماية السوق والمستهلك على حد سواء، وأنه لا يدخر جهدًا في تنفيذ حملات استباقية لمنع تسلل المنتجات غير الآمنة إلى الأسواق، مؤكدًا أن الحفاظ على المراكز القانونية للكيانات التجارية الشرعية أمر حتمي لدعم الاقتصاد المصري.

دعوة للمواطنين: بلّغ عن الغش التجاري

جدد جهاز حماية المستهلك دعوته للمواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة الرقابية والإبلاغ عن أي ممارسات تجارية مشبوهة أو تداول سلع مجهولة المصدر. ويمكن التواصل مع الجهاز من خلال:

الخط الساخن: 19588 (من الخط الأرضي).

تطبيق الهاتف المحمول.

الموقع الرسمي: https://cpa.gov.eg/ar-eg/

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