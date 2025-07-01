نص أمر إحالة سائق ومالك السيارة المتسببة في حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية للجنايات

حصل موقع فيتو على نص أمر إحالة النيابة العامة سائق ومالك السيارة المتسببة في حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية إلى محكمة الجنايات.



وجاء في أمر الإحالة أن المتهم الأول السائق تعاطى جوهري الحشيش والميثامفيتامين المخدرين، كما ارتكب جريمتي القتل والإصابة الخطأ، حال قيادته السيارة عكس اتجاه الطريق العام، وبرخصة لا تجيز له قيادتها، وتحت تأثير المواد المخدرة، وبحالة ينجم عنها الخطر.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الأول أحدث تلفيات بالأعمال الصناعية الكائنة بالطريق العام، وإتلاف مركبة مملوكة للغير بإهماله.



وأشار أمر الإحالة أن مالك السيارة ارتكب جنحة السماح للسائق بقيادتها حال علمه بعدم حصوله على رخصة تجيز له ذلك، مما أدى إلى وقوع الحادث الذي أسفر عن وفاة تسعة عشر مواطنًا، وإصابة ثلاثة آخرين، وإلحاق تلفيات بممتلكات الغير.



وأشار أمر الإحالة أن المتهم الأول ثبت خطأه بمفرده، وتسببه في وقوع الحادث دون وجود أي عوامل خارجية ساهمت في حدوثه.



حيث حاول تجاوز السيارة التي أمامه، بأن تعمد السير في الاتجاه المعاكس للطريق العام، متخطيًا الحاجز الفاصل بين الاتجاهين، حال كونه واقعًا تحت تأثير المواد المخدرة، مما أدى إلى اصطدامه بسيارة نقل ركاب ووقوع الحادث.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم الثاني مكنه من قيادة السيارة رغم علمه بعدم حصوله على رخصة تجيز له قيادة تلك المركبة.

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