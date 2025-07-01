الثلاثاء 01 يوليو 2025
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خارج الحدود

وزير مالية الاحتلال: ما زلنا في منتصف العملية العسكرية بغزة

وزير مالية الاحتلال،
وزير مالية الاحتلال، فيتو

في تصريح جديد يُنذر بتصعيد خطير، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش: إن بلاده لا تزال في "منتصف العملية" العسكرية، مؤكدًا أن الهدف المعلن هو "احتلال غزة من جديد وتدمير العدو بالكامل"، على حد تعبيره.

استمرار العدوان الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة

وجاءت هذه التصريحات وسط استمرار العدوان الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة، والذي خلّف آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من المدنيين، في ظل حصار خانق ونقص حاد في الغذاء والدواء.

عملية الاحتلال الإسرائيلي في غزة

سموتريتش، المعروف بمواقفه المتطرفة، أضاف أن "العملية لن تتوقف إلا بتحقيق الأهداف الكاملة"، في إشارة إلى رغبة حكومته في تصفية المقاومة الفلسطينية، وفرض واقع جديد على غزة يعيدها إلى مربع السيطرة العسكرية الكاملة.

وتتزامن هذه التصريحات مع فشل متكرر لجولات الوساطة الدولية، وغياب أي أفق لوقف إطلاق النار، ما يضع المنطقة أمام مرحلة أكثر دموية، ويعكس غياب الإرادة السياسية لدى حكومة الاحتلال للقبول بأي حل سلمي.

ومن جانبها، أدانت فصائل المقاومة الفلسطينية التصريحات، واعتبرتها دليلًا إضافيًا على النوايا الاستعمارية الإسرائيلية، مؤكدة أن "المقاومة ستستمر حتى تحرير الأرض، وأن غزة لن تعود أبدًا تحت الاحتلال مهما كانت التضحيات".

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